15 personnes blessées par balle lors d’une fête d’Halloween à Chicago

Au moins 15 personnes ont été blessées par balle lors d’une fête d’Halloween qui a eu lieu à Chicago dans la nuit de samedi à dimanche.

Parmi les six femmes et neuf hommes blessés, deux personnes seraient dans un état critique, rapporte The Guardian.

L’incident serait survenu après que le tireur s’est vu refuser l’entrée à la fête après avoir été impliqué dans une bagarre, selon le média ABC 7 Chicago.

Les autorités ont été en mesure d’arrêter un suspect alors qu’il s’éloignait de la scène de crime à pied.

Le tireur présumé était en possession d’une arme à feu lorsqu’il a été appréhendé, indique le Service de police de Chicago.

Aucun détail supplémentaire sur les victimes n’a été dévoilé par les autorités.

Cet événement survient lors d’une fin de semaine particulièrement violente à Chicago alors qu'un total d'au moins 26 personnes ont été blessées, dont une mortellement, après avoir été atteintes par des projectiles d’armes à feu dans cette ville.

Une fusillade est également survenue à Tampa dans la nuit de samedi à dimanche, faisant 2 morts et 18 blessés.