5 points à surveiller cette semaine dans la NFL

Chaque week-end dans la NFL, des éléments attirent notre attention quant aux forces en présence, aux records qui sont à portée de main ou par rapport à certaines notes historiques. Voici, pour la huitième semaine d’activités, 5 éléments à surveiller.

1. McCaffrey en quête d’un record

Getty Images via AFP

Le porteur de ballon des 49ers Christian McCaffrey aura un record à l’œil face aux Bengals. Depuis la semaine 13 de la saison dernière, il a inscrit au moins un touché de la ligne de mêlée (course ou réception) dans 16 matchs de suite, en incluant les séries éliminatoires. Avec un touché dans un 17e match de suite, il égalerait la marque établie par l’ancien porteur et receveur des Colts de Baltimore Lenny Moore en 1963 et 1964. Ce serait un beau clin d’œil historique, puisque Moore est considéré comme l’un des premiers porteurs de ballon à contribuer autant au sol que par les airs.

2. Une grande première

Getty Images via AFP

On vous a parlé samedi du fait qu’il y avait un affrontement entre les Panthers et les Texans qui met en vedette les deux premiers choix du dernier repêchage, Bryce Young (Panthers) et C.J. Stroud (Texans). Il faut savoir que ce duel sera l’occasion d’une grande première puisqu’il faut aussi ajouter le troisième choix au total de cette cuvée, le chasseur de quarts Will Anderson Jr, qui évolue aussi avec les Texans. Jamais un match dans l’histoire n’a mis en vedette les trois premiers choix du même repêchage. Il faut dire qu’à ce jour, seulement deux équipes ont détenu deux des trois premiers choix d’un repêchage, soit Indianapolis en 1992 et Washington en 2000.

3. La zone peu payante...

Getty Images via AFP

L’une des raisons qui expliquent pourquoi l’attaque est en baisse cette saison dans la NFL est que les équipes ne sont clairement pas assez opportunistes dans la zone payante. Cette zone, à l’intérieur de la ligne de 20 verges de l’adversaire, doit être synonyme de touchés plus souvent qu’autrement. Or, cet automne, les équipes dans l’ensemble n’inscrivent un touché que sur 53,5% de leurs visites dans la zone payante. Il s’agit du plus bas pourcentage de réussite depuis 2011. Heureusement que les Dolphins (77,8%) et les Bills (71,4%) haussent un peu la moyenne.

4. Vrabel contre Vrabel

Getty Images via AFP

Le duel opposant les Titans aux Falcons met à l’avant-scène la famille Vrabel. Mike Vrabel dirigera bien sûr les Titans, tandis que son fils Tyler est bloqueur dans l’équipe d’entraînement des Falcons. Cette semaine, l’entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith, un bon ami de Mike Vrabel, s’est fait demander à la blague s’il avait ordonné à Tyler de ne pas parler à son paternel, question d’éviter les fuites stratégiques. «Non, je n’ai pas eu à lui dire ça. De toute façon, il est plus proche de sa mère!» a-t-il lancé en riant.

5. Une séquence de feu

Getty Images via AFP

Au rayon des receveurs, celui des Eagles A.J. Brown est complètement dominant cette saison. Brown en est à cinq matchs de suite avec au moins 125 verges au compteur, ce que seuls Calvin Johnson (2012) et Pat Studstill (1966) ont fait avant lui. S’il refait le coup face aux Commanders, il s’appropriera un exploit jamais réalisé auparavant. En 67 matchs en carrière, Brown revendique déjà 15 matchs de 125 verges ou plus.