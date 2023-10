Conséquence de l’obésité juvénile: espérance de vie réduite pour les jeunes atteints de diabète de type 2

Une étude rapporte que les personnes qui développent un diabète de type 2 précoce, une maladie principalement causée par l’obésité, peuvent vivre une quinzaine d’années de moins que les non-diabétiques.

Les taux d’obésité chez les enfants et les adolescents canadiens (5-19 ans) ont plus que triplé au cours des 40 dernières années, touchant aujourd’hui près de 14 % des garçons et 10 % des filles. Cette tendance augure très mal pour la santé des prochaines générations d’adultes, pour deux grandes raisons :

l’obésité durant l’enfance (et surtout pendant l’adolescence) augmente grandement le risque d’obésité à l’âge adulte et donc de développer les nombreux problèmes de santé associés au surpoids (maladies cardiométaboliques et certains types de cancers, par exemple) ; le développement de ces maladies peut être considérablement accéléré par l’obésité juvénile, c’est-à-dire qu’elles peuvent apparaître de façon précoce, dès le début de l’âge adulte ou même encore plus tôt dans certains cas.

La problématique de diabète de type 2

Un des pires exemples du problème posé par l’obésité juvénile est la hausse d’incidence du diabète de type 2. Maladie auparavant très rare chez les jeunes, l’incidence du diabète de type 2 précoce a considérablement augmenté avec la hausse du nombre d’enfants et d’adolescents obèses, avec des répercussions catastrophiques sur leur santé.

Par exemple, une étude portant sur des enfants très obèses (IMC ≥ 35), qui avaient reçu un diagnostic de diabète de type 2 à l’adolescence, a montré que la très grande majorité des patients de l’étude ont développé durant les dix années suivantes une ou plusieurs complications qui haussent considérablement leur risque de développer des ennuis de santé graves (hypertension, dyslipidémies, atteintes rénales et nerveuses)1.

Années de vie perdues

Une étude récente suggère que cette hausse importante de complications qui découlent du diabète de type 2 précoce a des répercussions majeures sur l’espérance de vie des patients touchés par la maladie2.

Dans cette étude, les chercheurs ont analysé les données provenant d’une centaine d’études prospectives à long terme, regroupant au total plus de 1,5 million de participants. Ils ont pu mettre en évidence que le nombre d’années de vie perdues par les personnes atteintes d’un diabète précoce est considérablement plus élevé que chez celles qui développent la maladie à des âges plus avancés.

Par exemple, un homme et une femme qui deviennent diabétiques de type 2 à 30 ans perdent respectivement 14 et 16 années de vie, alors que cette perte se situe aux environs de 6 ans si la maladie apparaît à 50 ans.

Étonnamment, les causes de cette mortalité plus élevée observée chez les diabétiques précoces n’étaient pas d’origine cardiovasculaire ou liée au cancer, les deux grandes maladies dont le développement est influencé par l’hyperglycémie.

Au lieu de cela, la réduction de l’espérance de vie semble principalement due à des décès liés à des causes très variées, notamment à des troubles des systèmes respiratoire, digestif et nerveux, à des troubles de santé mentale ou encore à des maladies infectieuses et rénales.

Cela montre à quel point le diabète de type 2 est une maladie sournoise, qui rend les personnes atteintes extrêmement vulnérables à plusieurs facteurs impliqués dans le développement d’une foule de maladies graves et réduit drastiquement du même coup l’espérance de vie.

Puisque l’obésité demeure le principal facteur de risque de diabète, ces observations devraient déclencher une mobilisation sans précédent pour réduire l’incidence du surpoids chez les jeunes et ainsi éviter la perte de plusieurs années de vie chez la future génération. Ce qui n’est malheureusement pas encore le cas, malgré le fait que certains moyens concrets qui pourraient contribuer à renverser cette tendance existent (taxation des boissons sucrées, étiquettes nutritionnelles identifiant clairement les produits surchargés de calories, élimination du marketing alimentaire destiné aux jeunes).

Ce problème ne se réglera pas de lui-même, c’est à nous tous d’agir en conséquence.

♦ 1. TODAY Study Group. Long-term complications in youth-onset type 2 diabetes. N Engl J Med. 2021 ; 385 : 416-426.

♦ 2. Emerging Risk Factors Collaboration. Life expectancy associated with different ages at diagnosis of type 2 diabetes in high-income countries: 23 million person-years of observation. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023; 11: 731-742.