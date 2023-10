Contraventions pour le couvre-feu: arrêt des procédures pour une vingtaine de juifs hassidiques

Une vingtaine de membres de la communauté hassidique de Montréal n’auront pas à payer leurs constats d’infraction reçus pour non-respect du couvre-feu pendant la pandémie en raison des délais déraisonnables à la cour.

Ces derniers souhaitaient contester devant les tribunaux la constitutionnalité du couvre-feu imposé par le gouvernement québécois, affirmant qu’il violait «leur liberté de religion ainsi que leur droit à la liberté».

Les 22 membres de la communauté, représentés par Me Jessy Héroux, avaient reçu ces constats d’infraction en 2021 et 2022 alors que Québec avait imposé un couvre-feu dès 20 heures.

Le Conseil des juifs hassidiques du Québec s’était à l’époque tourné vers les tribunaux afin que ses membres échappent au couvre-feu, car la troisième prière doit se tenir 2h30 après le coucher du soleil. Leur demande avait toutefois été refusée.

Après avoir reçu les constats d’infractions, les membres s’étaient tournés vers les tribunaux afin de pouvoir les faire invalider. Les dossiers de ce type doivent être entendus dans un délai de 18 mois, en raison de l’arrêt Jordan.

Toutefois, entre 23 et 32 mois se seraient écoulés entre le début de la poursuite intentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales et les dates fixées pour les procès et requêtes en inconstitutionnalité, qui étaient prévues en avril prochain.

En tout, 23 dossiers devaient être regroupés et tous devaient se tenir avec l’aide d’un interprète yiddish-français, ce qui tend «à complexifier un dossier qui se veut simple au départ», a précisé la juge de paix magistrate Johanne White dans sa décision rendue cette semaine au palais de justice de Montréal.

Pénurie de main-d’œuvre à Montréal

Les procès pour des infractions en vertu de la Loi sur la santé publique doivent se tenir devant des juges de paix magistrats. Ces derniers, qui ne sont que huit à Montréal, doivent entendre des milliers de dossiers chaque année dans des domaines aussi variés que la santé et la sécurité du travail, la protection de l’environnement et la sécurité routière.

Aucun juge n’a été ajouté afin d’entendre les centaines de causes supplémentaires engendrées par les différents constats émis en lien avec la pandémie, a souligné la juge White.

«Le procureur des requérants n’a donc pas tout à fait tort d’affirmer que le législateur a créé de nouvelles infractions en matière de santé publique sans nécessairement allouer les ressources suffisantes pour le traitement de ces dossiers», a-t-elle précisé en prononçant l’arrêt des procédures dans ces 23 dossiers.