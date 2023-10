Demi Lovato, Gal Gadot, Coco Jones : 100% cuir sur le tapis rouge

Une pièce en cuir est l’élément mode qu’il vous faut pour donner un coup de fouet à votre garde-robe automnale. Les ambassadrices du courant n’hésitent pas à y aller pour des looks 100 % cuir, car en arborant le « total look », le message est sans équivoque !

Pour celles qui pourraient être intimidées par une telle approche stylistique, ne retenez alors qu’un des éléments de ces silhouettes. Pensez à une veste aux épaules marquées, à un gilet ajusté ou encore à un blouson délicieusement 1980, il y a aussi l’option de la jupe longueur midi, d’un pantalon à pince, d’un legging ou même d’une surchemise.

Voici quelques conseils à prendre en considération. Les agencements monochromes, noir ou brun, sont préférables, car ils sont plus chics.

Jouez avec les proportions et contrastez les volumes du haut et du bas afin d’équilibrer la silhouette. Le cuir à même la peau dégage une grande sensualité, osez !

Pour le jour, coordonnez le cuir au coton, au denim et à la laine, le soir, prônez les matières soyeuses et la dentelle.

Coco Jones

Photo fournie par WENN

Le principal défi de la tendance des bandeaux ceintures est de trouver le bon ajustement sur la poitrine, trop souvent mal réussie. Tout le contraire pour Coco Jones qui a adopté le courant avec tout le ludisme que l’on connaît de la maison Moschino. Le look d’inspiration motard se transpose en une jupe perfecto s’ouvrant sur les hanches.

Gemma Chan

Photo fournie par Getty

La robe-chemise se taille dans le cuir cette saison, entre autres chez Louis Vuitton. À l’instar de l’actrice Gemma Chan, une botte haute suffira à en faire votre look de l’automne.

Demi Lovato

Photo fournie par WENN

Ce long manteau à la carrure hyper surdimensionnée de la griffe Buerlangma est clairement une pièce pour le tapis rouge ! Grâce à sa mise en beauté de séductrice, Demi Lovato le porte à merveille. Retenez de ce look la matière luisante, le détail des empiècements et la simplicité de la coupe.

Lori Harvey

Photo fournie par Ferrari

Ferrari, reconnu pour ses rutilantes voitures, a lancé une collection de vêtements qui revisitent l’univers de la course automobile. Lori Harvey a enfilé l’une de leurs combinaisons, que l’on pourrait presque qualifier de combinaison « boyfriend » tellement elle est ample. La touche jaune est l’accent parfait pour dynamiser la tenue de cuir gris.

Mindy Kaling

Photo fournie par Paul Morigi / GETTY IMAGES

C’est la proposition 100 % cuir noir de Ralph Lauren qui a plu à Mindy Kaling. L’agencement bustier, veste et pantalon offre de nombreuses possibilités, les pièces étant agencées séparément.

Ellie Goulding

Photo fournie par Karwai Tang/ WireImage

Comme le démontre bien Ellie Goulding dans cet ensemble de Philosophy di Lorenzo Serafini, une création de cuir drapée a ce je ne sais quoi de terriblement sexy, tout en demeurant sophistiquée.

Madelyn Cline

Photo fournie par Givenchy

Elle s’est glissée dans une robe de cuir lacérée que Madelyn Cline a assisté au défilé Givenchy. La petite robe noire se porte comme une seconde peau cette saison.

Elsa Hosk

Photo fournie par Billy Farrell

Elsa Hosk incarne la cowgirl urbaine, une silhouette signée Ralph Lauren. La mannequin suédoise a repris des pièces du lexique western, dont la cravate bolo, le gilet de cuir et la ceinture à large boucle en métal, pour les agencer à un simple pantalon noir et un petit sac porté main.

Pom Klementieff

Photo fournie par Billy Farrell

Pom Klementieff a craqué pour ce blouson à longues franges de Ralph Lauren porté en guise de robe. Avec un peu de patience, vous risquez de dénicher un modèle similaire dans une friperie, empreint d’un vécu qui lui conférera une authenticité.

Gal Gadot

Photo tirée d’Instagram, @karlawelchstylist

Alors que Gal Gadot a puisé ce look coordonnant deux pièces en cuir de la collection Philosophy di Lorenzo Serafini, vous pourrez troquer le haut licou pour un modèle satiné pour un effet similaire. Le pantalon a une touche rétro des années 1980 avec ces pinces à la taille. Des bracelets Tiffany & Co. complètent sa silhouette désinvolte.

LOOK DE LA SEMAINE

Kasia Smutniak

Photo AFP

Quelle élégance ! C’est tout de noir vêtu que l’actrice polonaise Kasia Smutniak a fait la promotion du film Mur dans le cadre du Festival de film de Rome. La chemise ample, légèrement déboutonnée pour dévoiler un collier en or Pomellato, était glissée dans une jupe en cuir à courte traîne de Valentino.

Cette composition est très polyvalente, passant d’une silhouette grand soir à un look chic, sans rien changer. Et voilà la magie du look sans effort !