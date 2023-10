Coup de patin à la gorge: des réactions au décès d’Adam Johnson

Les réactions sont nombreuses au décès d’Adam Johnson, un ancien joueur des Penguins de Pittsburgh qui a eu la gorge accidellement tranchée par un patin en plein match.

Johnson a disputé 13 matchs avec les Penguins lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020. L’organisation a d’ailleurs réagi.

«Les Penguins se joignent au monde du hockey dans le deuil d’Adam Johnson dont la vie s’est terminée beaucoup trop tôt», a indiqué l’équipe dans un communiqué dimanche matin.

«Nous offrons nos plus profondes condoléances à la famille d’Adam et à ses amis de même qu’aux anciens et actuels coéquipiers d’Adam ainsi qu’à ses entraîneurs. Adam va toujours être un membre de la famille des Penguins.»

La LNH réagit

La Ligue nationale de hockey a également réagi dans un très bref communiqué, dimanche.

«La famille de la Ligue nationale de hockey déplore le décès de l’ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, Adam Johnson. Nous offrons nos prières et nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers.»

De nombreuses équipes de la LNH ont aussi réagi sur les réseaux sociaux.

Dimanche, le club de soccer de seconde division Sheffield Wednesday a tenu une minute de silence avant le début de son match.