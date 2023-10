Le rôle de parent est rarement simple

Je suis la grand-mère de huit petits-enfants que j’adore et qui sont les rejetons de mes trois enfants. Avec mon mari nous les avons éduqués au meilleur de nos connaissances et nous pensons avoir été équitables dans la quantité d’amour que nous leur avons donné à chacun. Malheureusement ils ne sont pas tous d’accord avec cette dernière assertion.

C’est un fait que mon mari était un père sévère, exigeant pour nos enfants. Il surveillait leurs résultats scolaires avec assiduité et ne leur permettait pas beaucoup d’écarts de conduite. J’étais là pour temporiser et atténuer les directives de mon mari, tout en maintenant quand même une ligne de conduite à laquelle personne ne pouvait déroger.

Nos deux aînés, un garçon et une fille, ne nous ont créé aucun ennui et se sont fait de belles places au soleil dans leur vie respective. Ils ont chacun trois enfants et sont en couple stable avec la même conjointe et le même conjoint depuis 16 et 14 ans.

C’est loin d’être pareil pour notre plus jeune qui nous a toujours défiés et pour qui la poigne de mon mari a toujours représenté une contrainte inacceptable. Elle a toujours rué dans les brancards comme on dit et fait les quatre cents coups pendant son adolescence et le début de l’âge adulte, jusqu’à ce qu’elle décide de quitter notre toit.

Elle n’a jamais terminé son secondaire et végète de petite job en petite job, en plus de ramer fort pour élever et entretenir les deux enfants qu’elle a eus de pères différents. Vu son attitude frondeuse, pour ne pas dire baveuse, avec son père, il ne veut rien savoir d’elle. Et moi je suis dans l’impossibilité de l’aider financièrement, vu le contrôle qu’il a sur notre portefeuille familial. Comment faire pour l’aider sans qu’il s’en rende compte ?

Mère qui se sent impuissante

À moins que vous ne déteniez une petite caisse occulte dont votre mari ignorerait l’existence, je ne vois aucune façon d’aider financièrement votre fille. Il vous reste cependant le soutien moral que vous pouvez lui offrir, en même temps que de trouver le courage et les mots pour rapprocher les deux parties peut-être ?