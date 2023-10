Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

J’te pète en mixte

Photo tirée du site premieracte.ca

Premier Acte

31 octobre au 18 novembre, 15 h ou 20 h

Dans le Québec de 2011-2012, « entre les cours de philo, les shots de vodka Skittles et les pipes de route dans une Tercel montée », J’te pète en mixte, une pièce écrite et mise en scène par Gabrielle Ferron, raconte « l’ascension de Cath dans l’univers de l’improvisation collégiale ». Un one-woman-show théâtral de L’Apex mettant en vedette Clémence Lavallée qui invite à se poser la question suivante : peut-on rire de tout ?

►À partir de 24 $, premieracte.ca

Là où je me terre

Photo fournie par Nicola-Frank Vachon

Théâtre La Bordée

Du 31 octobre au 25 novembre, 13 h, 16 h ou 19 h 30

Avec son roman biographique, Caroline Dawson a déjà touché des milliers de lecteurs. Voilà que La Bordée présente son adaptation théâtrale réalisée par Michel Nadeau et mise en scène par Guillaume Pépin. Là où je me terre relate les défis et réalités que l’autrice a vécus en quittant le Chili avec sa famille, en 1986. Plus précisément « le désir de devenir une immigrante parfaite, de se fondre au groupe, le sentiment de trahison envers sa culture d’origine, son indignation par rapport au traitement réservé à ses parents, sa découverte de la littérature québécoise et l’acceptation de la multiplicité de son identité tout en se sentant profondément Québécoise ».

►À partir de 32 $, bordee.qc.ca

Graveyards and Gardens

Photo Graveyards and Gardens, David Cooper

Salle Multi de Méduse

Du 1er au 3 novembre, 20 h

La Rotonde présente un spectacle de la compagnie Action at a distance, réunissant la chorégraphe-interprète en danse contemporaine Vanessa Goodman de Vancouver et la musicienne et compositrice new-yorkaise Caroline Shaw, plus jeune lauréate du prix Pulitzer de musique. « Dans une arène circulaire recréant l’ambiance d’un studio d’enregistrement vintage, le duo fait émerger une fusion unique et révélatrice du mouvement et du son. Une curieuse performance analogique se déploie sous nos yeux à travers l’environnement immersif habité de lumières, de plantes et de platines. Un album vivant envoûtant se compose ».

►Entre 18 $ et 34 $, larotonde.qc.ca

Voir la nuit

Musée national des beaux-arts du Québec

Du 2 novembre 2023 au 17 mars 2024

Cette exposition collective axée sur le thème de la nuit place les œuvres au cœur d’une « expérience intime et enveloppante dans laquelle les sens, les sentiments et les souvenirs du visiteur le guident ». View the Night est « une rencontre avec la lumière nocturne, qu’il s’agisse du clair de lune naturel et de la lumière des étoiles, ou de la lumière artificielle des bougies et de la lumière électrique ». Venez découvrir 60 œuvres de la collection du MNBAQ et 15 œuvres du Musée de la civilisation.

►Prix variés, mnbaq.org

Afrique en cirque du Cirque Kalabanté

Photo tirée du site grandtheatre.qc.ca, Christine Love

Grand Théâtre de Québec

3 novembre, 20 h

Présenté internationalement, ce spectacle sous la direction de l’artiste multidisciplinaire d’origine guinéenne Yamoussa Bangoura, mêle « à la fois des acrobaties époustouflantes, des contorsions étonnantes, de la danse de haute voltige, de la musique en direct et des numéros aériens qui défient la gravité ». Avec une dramaturgie inspirée du quotidien de la Guinée, cette prestation à la fois poétique, puissante et rythmée est rehaussée de percussions emblématiques, dont le doun-doun, célèbre tambour au cœur de la musique africaine.

►À partir de 15 $, grandtheatre.qc.ca

David Laflèche

Photo tirée du site lachapellespectacles.com

La Chapelle spectacles

4 novembre, 20 h

Guitariste, directeur musical et réalisateur d’albums, David Laflèche multiplie les plateaux de télévision depuis plusieurs années à titre de chef et directeur musical. « Influencé par James Taylor, il s’initie à la musique country, et sa passion pour le folk-americana prend enfin place dans sa vie à titre d’auteur-compositeur-interprète en 2020 avec le premier extrait, We Collided ». Ayant lancé son premier album, Everyday Son, en 2021, il le propulse maintenant en spectacle.

►35 $, lachapellespectacles.com

Fonds de tiroirs et d’autres paysages de Giorgia Volpe

Chiguer Art Contemporain

Jusqu’au 12 novembre, mercredi au dimanche de midi à 17 h

Cette exposition de Giorgia Volpe, qui explore les jeux d’échelle notamment à travers ses sculptures, ses installations et ses œuvres textiles, « décline plusieurs combinaisons de matières rassemblées autour de la notion de réserve entendue dans des termes aussi variés que provision, dépôt, disponibilité, potentiel, discrétion, pudeur, attente ou espérance ». Classées et organisées en ensembles devenant des archives de l’imaginaire, ces œuvres imprégnées de confidences « deviennent image ou souvenir et révèlent des paysages de vies affectives ».

►Gratuit, chiguerartcontemporain.com

Vitrine-exposition 35 ans d’émotions

Photo tirée du site mcq.org

Musée de la civilisation

Jusqu’au 31 mars 2024

Le Musée de la civilisation souffle cette année ses 35 bougies, avec près de 500 expositions à son actif, plus de 225 000 objets de collections, 20 618 709 personnes ayant franchi ses portes et 279 employés de passion et de cœur. « Pour souligner cet anniversaire très spécial, le Musée invite la population à découvrir – ou redécouvrir – 35 objets issus de 35 expositions marquantes du Musée, dans une vitrine-exposition fascinante et éclectique qui représente parfaitement la versatilité et l’approche unique du Musée ». Les 4 et 5 novembre, l’accès sera gratuit ! Expositions, ateliers, conférence, animation et spectacle de théâtre agrémenteront la journée des visiteurs.

►Gratuit les 4 et 5 novembre et prix variés en d’autres temps, collections.mcq.org/albums/mcq-fete-35-ans et mcq.org