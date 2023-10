Manger à sa faim n’est hélas pas donné à tout le monde!

Je suis estomaqué de voir qu’au gouvernement, on songe à offrir des repas gratuits dans les écoles sous prétexte que ça se fait dans d’autres pays du monde. Moi je suis un vieux de la vieille, un ouvrier qui a nourri sa famille en travaillant à la sueur de son front. Je n’ai jamais demandé à personne de le faire à ma place.

Et là, sous prétexte que le prix des aliments augmente dans les épiceries, on veut me faire croire que les parents ne sont plus capables de nourrir leurs enfants comme du monde. Mais ça va s’arrêter où cette paresse des jeunes ? Qu’ils arrêtent de s’acheter à gogo des gros VUS et des appareils électroniques dernier cri pour consacrer leur argent aux besoins essentiels de leurs enfants.

Tous ces jeunes qui nous accusent, nous les baby-boomers, de dilapider l’argent de l’État avec nos grosses pensions devraient y repenser à deux fois avant de demander que l’État remplisse à leur place leur obligation de nourrir leurs enfants.

Vieux mais encore lucide

Comme je suis de votre génération, je vous ferai remarquer que déjà quand on était à l’école primaire, on fournissait des berlingots de lait aux enfants. Si vous partez du principe qu’un enfant qui n’a pas mangé à sa faim sera incapable d’être attentif en classe, que de nombreuses familles sont actuellement incapables de faire face à l’inflation galopante du prix de leur panier d’épicerie, la simple justice humaine commande de donner le maximum de chances d’apprendre à tous les enfants. Comme pour bien apprendre il faut bien se nourrir, moi je trouve l’idée fort intéressante.