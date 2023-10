Météo : le Québec entre la neige et la pluie

L'ensemble de la province devrait recevoir des précipitations sous forme de pluie ou de neige entre dimanche et lundi et la moyenne des températures ne devrait pas remonter au-dessus de 6 degrés pour les régions les plus chaudes du Québec cette semaine.

Les Montréalais et leurs voisins dans la grande région métropolitaine peuvent s'attendre à un mélange d'averses et de petites chutes de neige, qui devrait s'intensifier dans la journée de dimanche et encore plus durant la nuit, ce qui risque de causer des difficultés dans les transports selon Environnement Canada.

Un système de nuages d'averses et de neige traversera la province en provenance du sud-ouest. Gatineau et Montréal devraient y goûter en premier, mais Lanaudière et Québec risquent d'y être exposées dans la journée de dimanche également.

Des températures entre 6 degrés au plus chaud dans la journée et 1 degré dans la soirée sont attendues dans ces régions.

L'Estrie devrait voir des températures similaires, avec de la pluie à partir de l'après-midi.

L'Abitibi-Témiscamingue, quant à elle, continuera à recevoir des précipitations sous forme de neige, avec le mercure qui replonge sous 0 à partir de la fin d'après-midi dimanche et qui ne devrait pas remonter beaucoup plus haut que 1 ou 2 degrés au cours de la semaine.