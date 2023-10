[PHOTO] Dallas: skyline futuriste

Depuis le début de ma carrière, j’adore photographier les villes et plus spécialement les fameux skylines. Ces grands panoramas urbains où les gratte-ciel se détachent sur l’horizon me captivent. Les jeux de lumière alimentent mon intérêt de l’aube au crépuscule. Une planification exacte s’impose afin de pouvoir capturer une perspective révélant une image unique. Avec une certaine patience, la nature offre souvent des surprises. Parmi les lignes d’horizon urbain les plus étranges, Dallas figure au top de ma liste. Ce décor navigue entre le vintage et le futurisme. Je dois dire que la célèbre tour de la Réunion y contribue pour beaucoup. Haut de 171 mètres, cet édifice se démarque par sa longue tige étroite ponctuée d’une boule illuminée en soirée de près de 260 ampoules DEL. On dirait presque une baguette magique déposée au sein même du centre-ville.

L’un des meilleurs endroits de la ville pour pleinement apprécier ce vaste paysage est le parc Trinity. Avec un peu de chance, le soir où je réalise ma photo, le ciel est complètement dégagé. Une fois le soleil disparu, le paysage prend une teinte pastel rosée. Les couleurs se marient à merveille avec les reflets dorés du coucher de soleil qui s’opère dans mon dos. L’utilisation d’un téléobjectif me permet de compresser les différents plans afin d’augmenter l’illusion que cette ville est une maquette !

Appareil : Canon EOS 5 D MKIII

Objectif : EF 70-200 mm

Exposition : 1/20 s à F/8

ISO : 160