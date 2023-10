Quand l’itinérance est rendue commune en région, c’est vraiment triste

À Mont-Laurier, je me suis crue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.

Récemment, je suis allée passer une fin de semaine au chalet de mes amis dans le coin de Mont-Laurier.

Alors que nous faisions nos emplettes dans la ville, j’ai aperçu une personne faisant la manche et son chien à l’entrée d’un magasin.

À voir tout l’équipement qu’il avait avec lui, des couvertures et quelques provisions, on pouvait en déduire que cette personne était en situation d’itinérance.

Cette scène m’a frappée: c’était la première fois que je voyais une personne en situation d’itinérance ailleurs qu’à Montréal.

Des chiffres inquiétants

Un rapport du ministère de la Santé publié en septembre dernier nous apprenait que plus de 10 000 personnes sont en situation d’itinérance au Québec.

J’ai toujours l’impression que nos dirigeants et nos dirigeantes ne font pas tout ce qu’ils et qu’elles peuvent pour réellement aider.

Faut-il attendre que des quartiers de Trois-Rivières, de Gaspé, de Sherbrooke, de Saint-Jérôme deviennent comme le quartier près de la station de métro Berri-UQAM à Montréal, où gravitent beaucoup de personnes en situation d’itinérance en détresse?

Il y en a des solutions

J’habite à Montréal et cela m’attriste d’y voir des espaces à bureau vides, inutilisés. Je me dis que si la ville rachetait et réaménageait ces espaces, ces endroits pourraient servir à accueillir des gens qui ont besoin d’aide.

Des solutions, il y en a. Ce qu’il manque ce sont davantage d’actions concrètes de la part de nos leaders, comme financer suffisamment les organismes qui soutiennent les personnes en situation d’itinérance.

Donner des pièces de monnaie à nos pairs qui n’ont pas de domicile fixe, ce n’est pas cela qui leur offrira réellement tous les services dont ils peuvent avoir besoin et qu’ils méritent.