«Révolution»: l’humour est payant pour Diffo

Grâce à ses prouesses techniques et son humour contagieux, le duo Diffo a mis les maîtres dans sa petite poche, ce dimanche, lors des face-à-face de Révolution. Ses adversaires Richard et Laura, pourtant champions du monde en ballroom, n’ont eu d’autres choix que de s’incliner.

Amanda et Francis, qui forment Diffo, auraient pu être un peu impressionnés par Richard et Laura. «On ne connaît pas vraiment le ballroom, et on ne savait pas trop à quoi s’attendre, a avoué Amanda. On savait juste qu’ils étaient des champions du monde. On ne les a pas tenus pour acquis et ça nous a encore plus motivés à créer un numéro très fort.»

Photo fournie par OSA Images

Pour leur prestation, ils ont poursuivi avec une danse afro, agrémentée d’humour. «On sort parfois de notre style, on utilise aussi le break, pour créer des numéros qui sortent de l’ordinaire, a expliqué Francis. Pour l’humour, ça fait surtout partie de notre quotidien. On rit beaucoup ensemble, on se fait rire et ça se reflète dans nos numéros. Avec l’afro, on peut se permettre des folies.»

Photo fournie par OSA Images

Pour Amanda, l’afro induit cette joie de vivre. «Avec le contemporain, on peut exprimer des émotions profondes, et plus souvent tristes. Dans l’afro, on peut se permettre d’aller chercher la joie des gens, ça amène un côté humoristique.»

Photo fournie par OSA Images

Le public n’est pas insensible à leur humour et leurs prouesses, puisque leur numéro d’audition a été parmi les plus visionnés sur les réseaux sociaux depuis le début de l’émission, avec plus de 1,6 million de vues sur Facebook et près de 750 000 sur TikTok. Ce numéro de face-à-face, avec leur surprenante révolution, devrait suivre le même chemin.