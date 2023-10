Savoureuse tarte fraises-rhubarbe

Qui ne se souvient pas de ce parfum enivrant qui embaumait la cuisine chez grand-maman lors de la sortie du four d’une tarte fraises et rhubarbe ??? C’est le parfum du bonheur selon la brigade des Pictorecettes.

Les fraises du Québec sucrées et savoureuses s’associent naturellement avec ce légume un peu méconnu, la rhubarbe ! L’acidité et le parfum floral de la rhubarbe sont vraiment agréables dans cette tarte. Une simple pâte à tarte, et le tour est joué !

Bon appétit !

► Cliquez sur ce lien pour consulter la version détaillée de la recette.