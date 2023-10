Stress, anxiété et alimentation

Les troubles anxieux sont en nette progression au sein de la population, tant chez les jeunes que chez les adultes. Si la psychothérapie et la médication ont fait leurs preuves, l’alimentation pourrait-elle également offrir une avenue thérapeutique ? Le point sur la question.

Face au stress, l’organisme produit des hormones comme l’adrénaline et le cortisol. L’adrénaline accélère le rythme cardiaque et augmente la pression sanguine, alors que le cortisol augmente le glucose sanguin. L’organisme réagit également en mettant sur pause certains systèmes comme la digestion.

Lorsque le stress disparaît, les taux d’hormones reviennent à la normale. En revanche, s’il persiste et devient chronique, les taux d’hormones demeurent élevés, ce qui peut affecter le comportement alimentaire et mener à différents problèmes de santé et un gain de poids.

En effet, le stress augmente les besoins en énergie et en nutriments de l’organisme, ce qui peut entraîner une augmentation des apports alimentaires et des carences nutritionnelles. De plus, des niveaux élevés de cortisol peuvent provoquer des envies alimentaires (craving), notamment pour des aliments riches en gras et en sucres, ce qui peut mener à une prise de poids.

À long terme, des taux élevés de cortisol favorisent également l’accumulation de gras au niveau de l’abdomen, associée à une résistance à l’insuline et un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

Enfin, le stress chronique diminue les niveaux de leptine, une hormone qui favorise la satiété, et augmente les niveaux de ghréline, une hormone qui stimule l’appétit.

L’interaction entre le stress et l’alimentation va dans les deux sens. Les études observent un lien entre les carences en certaines vitamines du groupe B, en minéraux (calcium et magnésium) et en acides gras oméga-3, et un risque accru de stress. De plus, les résultats montrent que la supplémentation pourrait contribuer à réduire le stress.

Donc, le stress a une influence sur l’alimentation, mais l’amélioration de l’état nutritionnel semble aussi avoir un effet sur le stress, notamment en contribuant à le réduire.

Les personnes anxieuses et celles vivant avec un stress chronique ont tendance à se réfugier dans la nourriture. Notamment les aliments sucrés et riches en gras qui, en activant les centres du plaisir au cerveau, réconfortent. Pourtant, il ne s’agit pas d’une solution à long terme.

Caféine et anxiété

Une consommation excessive de caféine peut entraîner des effets secondaires indésirables tels qu’une anxiété, une irritabilité, des insomnies, des maux de tête, des tremblements légers et une accélération du rythme cardiaque.

Santé Canada recommande aux adultes de ne pas consommer au-delà de 400 mg de caféine par jour, soit l’équivalent d’environ 2 à 3 tasses de café ou 8 tasses de thé. Quant aux femmes enceintes ou qui allaitent, leur consommation ne devrait pas dépasser 300 mg de caféine par jour, soit l’équivalent d’environ 2 tasses de café ou 6 tasses de thé. Cette quantité peut être inférieure chez certaines personnes en fonction de la variabilité du métabolisme et de la sensibilité individuelle à la caféine.

En général, la caféine n’entraîne pas de problème chez les personnes en bonne santé lorsqu’elle est consommée avec modération. Les personnes qui sont sensibles à la caféine peuvent opter pour des boissons qui n’en contiennent pas, comme les tisanes.

Le syndrome de l’intestin irritable

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est un trouble gastro-intestinal chronique. Les symptômes du SII peuvent inclure une douleur abdominale chronique, des habitudes de défécation altérées (diarrhée ou constipation), une sensation d’évacuation incomplète, une distension abdominale, des ballonnements, des flatulences et la présence de mucus dans les selles. Ces symptômes peuvent être déclenchés par certains aliments, mais également par des émotions comme le stress et l’anxiété. La gestion du stress et de l’anxiété peut donc être importante dans le traitement de cette pathologie.

On observe fréquemment que les personnes aux prises avec le SII voient leurs symptômes disparaître lorsqu’elles sont en vacances... une preuve de plus que le cerveau a un lien direct avec l’intestin.

Faits saillants

En 2021, un peu plus de 8 % de la population québécoise de 12 ans et plus avait reçu un diagnostic d’un trouble d’anxiété de la part d’un professionnel de la santé

Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’avoir reçu ce diagnostic (10,8 % contre 5,9 %)

Source : Institut de la statistique du Québec

Mes 10 conseils anti-anxiété

1. Adapter son alimentation

Éviter les régimes, adopter l’assiette équilibrée et observer la règle du 3-3-3 (3 repas, 3 collations, aux 3 heures)

Photo Adobe Stock

2. Manger en pleine conscience

Porter toute son attention sur le moment présent lors des repas et des collations.

Photo Adobe Stock

3. Consommer des sources de glucides à chaque repas

Les glucides peuvent augmenter la sérotonine, un neurotransmetteur qui rehausse le moral.

Photo Adobe Stock

4. Adopter le régime méditerranéen

Il peut contribuer à la prévention de la dépression et de l’anxiété. Riche en légumes, fruits et protéines végétales, le régime méditerranéen est associé à la santé physique et mentale.

Photo Adobe Stock

5. Miser sur les oméga-3

Les études suggèrent que les acides gras oméga-3 retrouvés dans les poissons gras favorisent l’équilibre émotionnel.

Photo Adobe Stock

6. Prendre soin de son microbiote

Des études montrent que le microbiote intestinal peut influencer les cellules du cerveau via une voie de communication bidirectionnelle appelée l’axe cerveau-intestin. Par exemple, la dysbiose intestinale (déséquilibre du microbiote intestinal) est observée dans diverses pathologies mentales.

Comme le régime alimentaire est l’un des principaux facteurs qui façonnent le microbiote intestinal, la modification de l’alimentation est l’un des moyens les plus faciles de développer et de maintenir un microbiote intestinal sain. Par exemple, l’utilisation de probiotiques et de prébiotiques s’est révélée prometteuse dans le traitement de certaines conditions de santé mentale. Ils permettraient d’augmenter les bactéries bénéfiques dans l’intestin, de rétablir l’équilibre du microbiote intestinal et d’améliorer l’humeur via l’axe cerveau-intestin. Le guide clinique des probiotiques vendus au Canada propose même des probiotiques qui ont fait leurs preuves pour diminuer l’anxiété.

Photo Adobe Stock

7. Consommer suffisamment de vitamines du complexe B

Les vitamines du complexe B pourraient être associées à une réduction du risque de dépression et d’anxiété. Dans une méta-analyse publiée en 2019, 11 études sur 18 ont pu démontrer un effet positif des vitamines du complexe B sur le stress comparativement au placebo. La levure de bière et la levure alimentaire sont d’excellentes sources de vitamines du complexe B.

8. Répondre à ses besoins en magnésium

Plusieurs personnes ne répondent pas à leurs besoins en magnésium et, bien que les données soient encore contradictoires, le magnésium pourrait contribuer à diminuer les symptômes d’anxiété. Parmi les meilleures sources de magnésium, on retrouve les légumineuses, les noix, les graines et le chocolat noir.

9. Adopter un mode de vie sain

Avoir une bonne hygiène de sommeil, faire de l’activité physique au quotidien et apprendre à gérer son stress. On vise au minimum 150 minutes d’activité physique par semaine et 7-8 heures de sommeil au quotidien. La gestion du stress par la pratique du yoga, de la méditation ou par des séances avec un spécialiste est aussi conseillée.

Photo Adobe Stock

10. Explorer certains suppléments

Certaines plantes sont bien documentées pour leur effet sur l’anxiété et l’humeur. C’est notamment le cas de la L-théanine, de la camomille et du CBD (cannabidiol).

Photo Adobe Stock

►Pour d’autres conseils en nutrition, visitez mon blogue : www.isabellehuot.com