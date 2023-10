3,5 millions $ en bonis pour les cadres de la Banque du Canada

Pendant que l’inflation et les hausses de taux d’intérêt ravagent le pouvoir d’achat des citoyens et forcent de plus en plus de gens à recourir aux banques alimentaires, les dirigeants de la banque centrale du pays se récompensent généreusement.

La Banque du Canada a versé des millions de dollars en primes à ses dirigeants l'année dernière, pendant que les Canadiens subissaient sept hausses du taux directeur et que l’inflation était à son plus haut en 40 ans, selon la Fédération canadienne des contribuables (FCC), qui a obtenu ces chiffres par une demande d’accès l’information.

Tous les dirigeants de la banque centrale ont reçu des primes, sauf deux, soit Tiff Macklem, gouverneur, et Carolyn Rogers, première sous-gouverneure. En moyenne, ils se sont partagé 43 700$, pour une facture totale de plus de 3,5 millions de dollars aux contribuables.

Loin de son mandat

Le problème, c’est que le rôle principal de la Banque du Canada est de «maintenir l’inflation à un niveau bas et stable» et de «favoriser la prospérité économique et financière du Canada», comme on peut lire sur son site web.

«Ces millions ont été distribués pendant un des pires épisodes d’inflation», souligne Nicolas Gagnon, de la FCC. «Les cadres à la Banque du Canada n'ont aucun problème à se distribuer des bonis avec l'argent des contribuables, même quand ils ont échoué à protéger le pouvoir d'achat de ces mêmes contribuables», dit-il.

«Les files devant les banques alimentaires sont de plus en plus longues et c'est en partie parce que la Banque a échoué à contrôler l'inflation, ajoute-t-il. Ça n'a aucun sens que les cadres se félicitent en distribuant des millions en bonis.»

21 M$ depuis 2015

Les primes des dirigeants de la Banque du Canada totalisent près de 21 millions de dollars depuis 2015, a calculé la FCC. Depuis ce temps, le nombre de cadres dans l’institution a augmenté de 18%, soit 13 de plus, pour atteindre 82, souligne l'organisme voué à la défense des contribuables canadiens.

Comble de l'ironie, en juillet dernier, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, encourageait publiquement les entreprises à ne pas augmenter les salaires, et ce, afin de ralentir l'inflation. «C'est comme si on n'avait pas voulu suivre le message qu'on donne aux autres», souligne Nicolas Gagnon.

Dans un courriel, la Banque du Canada a répondu au Journal qu'elle «utilise un système de rémunération au rendement dans lequel une partie de la rémunération des employés est conditionnelle. Les employés qui atteignent avec succès tous leurs objectifs de performance reçoivent la partie conditionnelle de leur salaire une fois par année. Plus des trois quarts du montant mentionné entre dans cette catégorie de rémunération conditionnelle», nous a écrit Rebecca Spence, des relations médias.

«Une entreprise normale, quand elle affiche ses pires résultats en 40 ans, elle ne célèbre pas et ne distribue pas de bonis, souligne Nicolas Gagnon. Mais à la Banque du Canada, au cœur de la pire inflation en 40 ans, on verse des bonis parmi les plus généreux depuis 2015. Si ça, ce n’est pas indécent, je ne sais pas comment on peut appeler ça», conclut-il.

