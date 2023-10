7 suggestions pour des frissons d’Halloween 100% québécois

Pour certains, l’Halloween est synonyme de friandises, sucreries et autres confiseries. Mais pour d'autres, elle rime avec sueurs froides et émotions fortes. Vous faites partie du second clan?

Le Journal vous propose sept activités pour remplir votre journée de frissons 100% québécois.

En mode cinéma

Évidemment, une Halloween n’est jamais complète sans un film d’horreur. Et Hollywood est loin d’avoir le monopole en matière de cinéma d’épouvante, nos artistes et artisans ayant prouvé à maintes reprises leur talent à façonner des univers glauques, macabres et oppressants. Alors, cap vers les salles obscures pour y découvrir le petit bijou qu’est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, une comédie noire aux accents délicieusement lugubres. Vous préférez une soirée à la maison? Les excellents Slaxx, Hail to the Deadites, Sur le seuil ou encore Le collectionneur sont tous disponibles sur les plateformes d’écoute en continu ou encore en vidéo sur demande.

PHOTO FOURNIE PAR H264 & ART ET ESSAI

Devant la télévision

Le petit écran regorge également de propositions effroyables bien de chez nous. Club illico offre d’ailleurs depuis quelques jours la seconde saison de la série Lac-Noir, où loups-garous et humains cohabitent plus ou moins harmonieusement dans une municipalité québécoise reculée. On peut également profiter de l’Halloween pour (re)découvrir d’autres récentes séries, que ce soit Patrick Senécal présente, Terreur 404 ou encore Piégés.

PHOTO DE BERNARD BRAULT FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Une pause lecture

Évidemment, le premier nom qui vient en tête est celui de Patrick Senécal, notre maître de l’épouvante québécois. Mais Sébastien Diaz a également lancé, plus tôt cette année, l’excellent recueil de nouvelles Ils finiront bien par t’avoir, truffé de références aux œuvres des plus grands auteurs et cinéastes du genre. La collection des Contes interdits est également une source intarissable de terreur, ses auteurs passant au tordeur les Pinocchio, Aladin, La petite sirène et autres Reine des neiges pour les transformer en récits d’horreur extrêmes et dérangeants.

Photo fournie par les éditions Québec Amérique

Parcours immersif

Il est possible de célébrer la fête des Morts en plein air sans faire la traditionnelle chasse aux bonbons à travers nos quartiers. Le parcours Illumi, à Laval, s’est doté d’accents halloweenesques pour l’occasion, bonifiant son parcours par l’ajout de plus de 1000 citrouilles-lanternes.

Photo fournie par illumi

Humour et musique

Mariana Mazza, Mona de Grenoble, Coco Belliveau et Jo Cormier se déguiseront en rockstars d’un soir pour rejoindre l’humoriste David Morgan sur la scène du Club Soda. Le 31 octobre, une édition spéciale du Jam à Morgan alliera musique, déguisements et peut-être même quelques frissons, le programme du spectacle promettant d’être jalonné de chansons liées, de près ou de loin, à l’Halloween.

PHOTO MARTIN ALARIE

Une soirée avec Jack l’Éventreur

L’humoriste Charles Beauchesne profite de la soirée de l'Halloween pour discourir sur le célèbre tueur en série londonien, certainement le personnage lugubre qui a le plus fasciné l’Occident du dernier siècle. À voir au Centre d'art La Chapelle de Québec.

Photo fournie par le Centre d'art La Chapelle

Terreur sur les plaines d'Abraham

Lieu de grands rassemblements musicaux, les plaines d’Abraham ont aussi été le théâtre d’histoires terrifiantes. Dans le jardin Jeanne-d’Arc, des contes et légendes sont racontés au moyen de 16 œuvres d’art.

Site web plaines d'Abraham Cedric Belanger

