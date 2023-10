À la défense de Buffy Sainte-Marie

Vendredi dernier, l’émission The Fifth Estate a mis en doute les origines autochtones de Buffy Sainte-Marie, une artiste de réputation internationale.

Cette vieille série d’enquêtes de la CBC – elle en est à sa 48e saison – a d’un seul coup semé la controverse dans les médias ainsi qu’au sein des milieux autochtones. Qu’une série aussi sérieuse mette en doute l’identité réelle d’une artiste de cette stature ne pouvait que faire scandale, surtout au moment où la question autochtone est sur toutes les lèvres.

C’est loin d’être la première fois que The Fifth Estate fait sensation. La série tient d’ailleurs sa longévité aux nombreuses controverses qu’elle provoque tout autant qu’aux sujets hypersensibles qu’elle ne craint pas de toucher. Faut-il rappeler qu’un inspecteur de la GRC du nom de Claude Savoie avait fini par se suicider à la suite des allégations de corruption diffusées par The Fifth Estate? On se rappellera aussi l’acharnement dont avait fait preuve l’émission pour tenter de démontrer que l’ancien premier ministre Brian Mulroney avait reçu de l’argent d’Airbus.

DES ALLÉGATIONS NUISIBLES

Buffy Sainte-Marie a atteint l’âge vénérable de 82 ans. Elle vient de prendre sa retraite du show-business pour des questions de santé, a-t-elle dit. C’est évident qu’elle a précipité sa retraite dans l’espoir d’atténuer les conséquences funestes de l’émission. Je l’ai regardée attentivement et il semble hors de tout doute que Buffy Sainte-Marie est née américaine dans une famille blanche et chrétienne de Stoneham au Massachusetts. Mais c’est également vrai que Buffy Sainte-Marie fut adoptée vers 1960 par Émile et Clara Piapot, une importante famille des Premières Nations de Saskatchewan.

Les petits enfants du couple Piapot ont déclaré que les allégations de la CBC sont «nuisibles, ignorent les réalités coloniales et sont racistes». «Nous réclamons Buffy, ont-ils dit, comme une personne de notre famille et toute notre famille est membre de la Première Nation Piapot. Pour nous, tout ça a plus d’importance que n’importe quel document ou n’importe quelles archives coloniales.»

LA CHASSE AUX IDENTITÉS

Récemment, certaines personnes ont prétendu avoir des origines autochtones pour en tirer des avantages. C’est le cas, par exemple, de Michelle Latimer, réalisatrice de la série Trickster. Encore que la déclaration de sa véritable identité par la CBC n’ait rien donné de plus que mettre fin après une seule saison à une excellente série inspirée de l’auteure autochtone Eden Robinson. Trickster mettait enfin en vedette une pléiade d’acteurs des Premières Nations qu’on voit rarement à la télévision.

La CBC semble se spécialiser dans la chasse aux identités autochtones. C’est ainsi que d’autres accusations de la CBC, dont il n’est pas facile de discerner le vrai du faux, ont conduit à la démission de Carrie Bourassa, une spécialiste en santé autochtone de l’Université de Saskatchewan, et à la démission de la juge Mary Ellen Turpel-Lafond, l’une des 20 personnalités les plus influentes du Canada, selon le magazine Time.

The Fifth Estate laisse entendre que Buffy Sainte-Marie a prétendu avoir des origines autochtones pour en tirer un avantage et mousser sa carrière. Au début des années 1960, il aurait fallu être cinglé pour croire qu’être autochtone pourrait être avantageux. Parlez-en aux milliers d’Autochtones qui ont dû cacher leur véritable identité et changer de nom de famille afin de réussir.

L’émission de The Fifth Estate a peut-être servi une certaine vérité, mais a-t-elle fait avancer la cause des Autochtones? Permettez-moi d’en douter sérieusement.