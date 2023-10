À VOIR | Il filme le sol d’une forêt qui se soulève en Écosse

Un homme d’Écosse qui faisait une simple promenade en forêt avec son chien a capté un phénomène surprenant, à Mugdock.

David Nugent-Malone emmenait son chien Jake pour leur promenade habituelle alors que la tempête Babet, soufflait toujours.

Il a vu le couvert forestier se soulever de haut en bas, au gré du vent. Il a filmé la scène et l’a placée sur X en écrivant : «les bois bougeaient comme la mer ce matin».

Une vidéo montre aussi son chien qui court dans la forêt alors que le sol s’élève dans les airs. Le chien est particulièrement calme et semble amusé.

David Nugent-Malone, un poète et nouvelliste de 38 ans, a expliqué d’avoir eu l’impression d’être dans une maison «hantée» dans un parc d’attractions en ajoutant que son chien avait adoré.

La forêt était «venteuse» mais étrangement calme, a-t-il ajouté.

The earth was breathing deeply this morning #StormBabet pic.twitter.com/HhSvI2AaJt — Dan S. MacAbre-St. Saens (@dsnugentmalone) October 20, 2023

«Nous parcourions un itinéraire que nous avons parcouru littéralement des centaines de fois auparavant, un jour où il y avait plus de vent que d’habitude. Nous ne nous abritions pas de la tempête, nous parcourions simplement les mêmes vieux sentiers boisés. Cela nous a pris par surprise et était plus étrange qu’effrayant.»

Cinq personnes sont mortes au Royaume-Uni dans le passage de la tempête Babet qui a entraîné d'importantes inondations, et le pays reste sous la menace de nouvelles fortes pluies dans les prochains jours, ont prévenu lundi les autorités.

Des milliers de personnes ont vu leurs logements inondés à travers le pays, et plusieurs centaines restent sans domicile.

L'Agence de l'environnement avait émis plus de 100 alertes aux inondations, notamment en Angleterre dans le Derbyshire et le Nottinghamshire (nord), «où certaines rivières ont dépassé leur précédent plus hauts niveaux enregistrés en 2007».

- Avec l'AFP