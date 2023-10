Angelina Jolie appelle à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas

Angelina Jolie a soutenu les appels à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le groupe militant Hamas a lancé une attaque contre Israël le 7 octobre, tuant environ 1400 personnes et prenant plus de 200 otages. Israël a répondu par de lourdes frappes aériennes sur Gaza, qui auraient tué des milliers de Palestiniens.

Partageant une déclaration sur Instagram, l’actrice oscarisée, qui est également ambassadrice des Nations Unies pour les réfugiés, a exprimé sa sympathie pour les victimes israéliennes de l’attaque, mais a écrit qu’un cessez-le-feu était nécessaire en raison du coût humain des frappes sur Gaza.

«Comme des millions de personnes dans le monde, j’ai passé les dernières semaines dégoûtée et en colère contre l’attaque terroriste contre Israël, la mort de tant de civils innocents, et je me demande comment aider au mieux, a-t-elle commencé. Moi aussi, je prie pour le retour immédiat de chaque otage et pour les familles qui portent la douleur inimaginable du meurtre d’un être cher. Par-dessus tout, les enfants assassinés et les nombreux enfants désormais orphelins.»

La guerre a provoqué une crise humanitaire à Gaza et ses habitants ne peuvent pas fuir vers l’Égypte, car sa frontière reste fermée.

La star de Tomb Raider a poursuivi: «Ce qui s’est passé en Israël est un acte de terreur. Mais cela ne peut justifier les vies innocentes perdues dans les bombardements sur une population civile à Gaza qui n’a nulle part où aller, sans accès à la nourriture ou à l’eau, sans possibilité d’évacuation et sans même le droit humain fondamental de traverser une frontière pour chercher refuge.»

Affirmant que l’aide qui parvient aux Gazaouis est insuffisante, elle a appelé à l’arrêt des hostilités.

«Les quelques camions d’aide qui arrivent ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire (et était livré quotidiennement avant le conflit actuel), et les bombardements provoquent chaque jour de nouveaux besoins humanitaires désespérés. Empêcher l’arrivée d’aide, de carburant et d’eau punit collectivement un peuple, a-t-elle affirmé. L’humanité exige un cessez-le-feu immédiat. Les vies des Palestiniens et des Israéliens, et celles de tous les peuples du monde, comptent de la même manière.»