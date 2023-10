BDC investit 50 M$ dans des entreprises en démarrage

Afin de soutenir la croissance d’entreprises qui tentent de se lancer en affaires, la Banque de développement du Canada (BDC) compte injecter 50 millions $ supplémentaires dans son Fonds de démarrage.

Cette aide financière concerne principalement les compagnes qui démarrent dans les marchés de logiciels-services (SaaS) et qui évoluent dans d’autres segments comme les technologies de la santé et les technologies financières.

Les opportunités dans les régions où l’accès au financement d’amorçage est actuellement limité seront privilégiées, a-t-il été précisé dans le communiqué publié lundi.

«Consacrer délibérément plus de temps et de ressources aux entreprises au stade de l'amorçage dans les régions moins bien servies et veiller à ce que nous soutenions suffisamment les entreprises en démarrage partout au Canada constituent des leviers importants pour cultiver un bassin d'entreprises en expansion et des chefs de file mondiaux au fil du temps», a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC.

La Banque de développement du Canada n’en est pas à sa première initiative de ce type puisqu’elle a déjà fourni du capital d’amorçage à plus de 190 entreprises canadiennes.

«Un soutien adéquat dès les premiers stades de développement peut avoir une incidence importante sur la capacité des entreprises en démarrage à prendre de l'expansion, stimuler l'innovation et, par extension, faire progresser la croissance économique au Canada», a ajouté Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital.