Britney Spears annonce une nouvelle chanson

Britney Spears revient à la musique !

En tout cas, dans un post Instagram publié samedi, la chanteuse a révélé qu'elle avait écrit une nouvelle chanson suite à la sortie de son nouveau livre The Woman In Me la semaine dernière.

Elle a légendé un plan de son clip Overprotected de 2001 : « J'ai écrit une nouvelle chanson ! »

Elle a apparemment révélé que le titre s'intitulerait Hate You to Like Me, mais a précisé qu'elle n'avait « aucune embrouille contre qui que ce soit » et qu'elle était « juste narcissique d'une manière revendiquée et suffisante ». « C'est pour accumuler de l'intérêt en donnant de l'ego les yeux fermés parce que j'ai entendu dire que les gens importants faisaient ça de nos jours», a-t-elle ajouté.

Bien que la star ait participé à Hold Me Closer avec Elton John et à Mind Your Business avec Will.i.am, Britney Spears n'a pas sorti de musique en solo depuis qu'elle a été libérée de sa tutelle en novembre 2021. Dans les commentaires de son post, les fans ont noté la similitude du titre avec le tube Lose You to Love Me de Selena Gomez en 2019.

La chanteuse a apparemment interpellé la star de Only Murders In The Building en octobre 2022. Semblant faire référence à un discours de 2016 dans lequel Selena Gomez affirmait qu'elle ne « voulait pas voir les corps (des filles) » sur Instagram, Britney Spears a écrit dans un post : « Elles disent "Ce n'est PAS quelque chose que je ferais", mais ces femmes sont celles-là mêmes qui font réaliser des vidéos à 4 millions de dollars de budget sur la succion et le léchage de crème glacée maison ! »