Ça décolle pour Mehdi Bousaidan à Paris

À quelques mois de lancer son nouveau spectacle solo au Québec, Mouton, l’humoriste Mehdi Bousaidan voit déjà les portes s’ouvrir pour lui à Paris. Après avoir joué en première partie de Fary devant plus de 15 000 spectateurs cet été, au mythique stade Roland-Garros, voilà qu’il ouvrira pour Roman Frayssinet durant six soirs à l’Olympia de Paris.

«C’était assez exceptionnel!» lance Mehdi Bousaidan à propos de son passage à Roland-Garros, en juillet dernier. Pour la première fois de l’histoire, le célèbre stade de tennis ouvrait ses portes à un spectacle d’humour. C’est le populaire Fary qui avait décidé d’y jouer. Et parmi ses quatre premières parties, il avait invité Mehdi Bousaidan.

«On se connaît bien, car il est souvent venu jouer à Montréal, à Juste pour rire et Zoofest», raconte Mehdi.

Courtoisie Mehdi Bousaidan

C’est en novembre 2022, quelques semaines après avoir terminé sa première tournée pour le spectacle Demain, que Mehdi Bousaidan a décidé de traverser l’océan pour «aller tâter le terrain». Il était déjà allé jouer en France à quelques reprises dans le passé, notamment au Festival d’humour de Paris (FUP) et au Jamel Comedy Club.

Mais cette fois-ci, il y allait dans l’optique de s’y installer à plus long terme. Après un mois concluant, Mehdi décidait de s’installer à Paris pour plusieurs mois, en avril dernier. C’est là qu’il a choisi d’écrire et de roder son futur spectacle.

Quelques jours après son arrivée dans la Ville Lumière, Mehdi contactait son ami Roman Frayssinet, avec qui il a étudié à l’École nationale de l’humour, et Fary. Tous les deux l’ont invité à venir faire leur première partie.

«Je pense que j’étais à Paris depuis quatre ou cinq jours seulement que Fary me disait de faire mes bagages et qu’on s’en allait jouer en Guadeloupe et en Martinique, raconte-t-il. On a fait une tournée des départements français.»

Une heure à Paris

À Paris, Mehdi a constaté que de nombreux comedy clubs ont vu le jour dans les dernières années, ce qui permet de roder du matériel très efficacement. «J’ai dû faire une vingtaine de comedy clubs différents à Paris dans les derniers mois», dit-il.

Depuis un mois, et jusqu’au 23 décembre, il joue tous les samedis soir, à 20h30, au nouveau comedy club Le Sacré, situé en plein cœur du 2e arrondissement. «C’est une ancienne boîte de nuit qui a été retapée en comedy club cet été, mentionne Mehdi. Tous les plus grands DJ underground ont commencé là, comme Daft Punk et Justice. C’est un comedy club, mais avec l’équipement sonore d’une boîte de nuit techno! Il y a environ 120 places.»

Dans ce club, Mehdi Bousaidan présente un spectacle d’une heure, dont la moitié est du matériel strictement pour le public parisien. «Je ne pourrai l’utiliser ailleurs, car c’est trop niché. [...] Ça parle un peu de ma transition de c’est quoi être un Québécois à Paris et tout ce que je remarque d’un point de vue externe», dit-il.

Préoccupé par la technologie

L’an prochain, de janvier à juin, l’humoriste de 32 ans présentera son spectacle Mouton au Québec. Il espère ensuite jouer une adaptation française outremer en septembre.

«J’aimerais faire une tournée un peu partout en France, dit-il. [...] Mon objectif, c’est de faire moitié-moitié, six à huit mois là-bas et le reste ici. Et je pourrais interchanger d’un spectacle à l’autre.»

Son deuxième one-man show, Mehdi Bousaidan a décidé de l’appeler Mouton car «il y a plein de choses qui évoluent autour de nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais on embarque. On va juste en gang à des endroits, mais on ne sait pas trop où on va. On est tous dans ce bateau-là.»

Parmi les autres sujets du spectacle, il abordera la place de l’homme et la femme dans la société, les conflits d’identité et la technologie. «Je vois la technologie évoluer à une vitesse ridicule et on ne se rend pas compte à quel point ça peut se retourner contre nous», dit-il.

Mehdi Bousaidan présentera son spectacle Mouton les 4-5-6-26-27 janvier (Cinquième salle de la Place des Arts, Montréal) et 8 février (Olympia de Montréal). Les billets seront mis en vente jeudi, à 10h. Pour les infos : mehdibousaidan.com.