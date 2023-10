Centre de charité évacué d’urgence: une bombe trouvée parmi les dons

Un centre de don du Wisconsin a été évacué d’urgence vendredi matin après qu’un employé ait mis la main sur une «bombe à fragmentation» et des munitions d’armes parmi les items donnés à la charité.

«Les employés ont rapidement suivi les protocoles de sécurité en informant la direction et les équipes de sécurité des magasins et des centres de dons, qui ont ensuite évacué le bâtiment par mesure de précaution pour les acheteurs, les donateurs et les employés», a relaté Goodwill Industries du sud-est du Wisconsin dans un communiqué, selon le «New York Post» dimanche.

En matinée vendredi, les employés de l’association à but non lucratif de Janesville dans le Wisconsin ont écarquillé les yeux en trouvant une «bombe à fragmentation» ainsi que des munitions d’armes en effectuant l’inventaire des items offerts à la charité.

Ce genre d'explosifs est pourtant interdit d’utilisation, de production et de stockage depuis l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur les armes à sous-munitions en 2010, selon le journal local.

Il est conçu «pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives pesant chacune moins de 20 kilogrammes», selon le traité signé par 125 nations, a-t-il ajouté.

Vendredi, le pâté de maisons complet entourant la charité a été évacué pendant plusieurs heures, en attendant que la bombe soit récupérée par les autorités, qui veilleront à ce qu’elle soit détruite en toute sécurité. Personne n’a été blessé lors de l’incident.

C’est la deuxième fois en un mois que les autorités doivent faire face à de vieux engins explosifs, tandis qu’en Écosse, deux pêcheurs auraient repêché une grenade de la Seconde Guerre mondiale au début du mois d’octobre, selon le «NY Post».