Cessez de nous prendre pour des taouins !

Le gouvernement de François Legault a-t-il les moyens financiers d’accorder à ses 564 400 employés de l’État l’augmentation de 21 % sur trois ans que le Front commun des centrales syndicales réclame au nom de ses syndiqués ? NON !

Mais le gouvernement caquiste a-t-il les moyens de bonifier sa dernière offre qu’il évalue à une hausse de 14,8 % sur cinq ans ? Sans doute OUI !

J’invite les deux parties à cesser de jouer au plus fort la poche ! Que la négociatrice en chef du gouvernement Legault, la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel, et les chefs syndicaux du Front commun cessent de tergiverser et négocient sérieusement en fonction de la réelle capacité budgétaire du gouvernement du Québec et de ses contribuables.

J’insiste sur le mot CON-TRI-BUA-BLES. Pourquoi ? Parce que déshabiller les contribuables Paul et Jeannette pour habiller les fonctionnaires Jean et Paulette ça ne règlera pas le problème de la rémunération équitable entre les employé.e.s de l’État et la masse des contribuables.

DE LA BONNE FOI... S.V.P !

Chaque hausse de 1 % de la rémunération (salaire et avantages sociaux) des 564 400 employés de l’État coûte un supplément de 600 millions de dollars.

Le Front commun réclame une augmentation de 21 % sur trois ans, voire 7 % par année.

Si le gouvernement acceptait, cela se traduirait par une augmentation des dépenses de rémunération de 4,2 milliards de dollars pour la 1ère année du renouvellement de la convention collective, à savoir l’année budgétaire en cours. Il faut savoir que la convention est échue depuis le 31 mars dernier.

Sur trois ans, la hausse de la rémunération des employés de l’État se trouverait à nous coûter collectivement 12,6 milliards $ de plus.

De son côté, le gouvernement, lui, offre 14,8 % sur 5 ans, soit près de 3 % par année. On parle ici d’une hausse globalement de quelque 8,88 milliards $ sur 5 ans, voire une moyenne de 1,78 milliard $ l’an.

Concrètement, l’écart actuel entre l’offre gouvernementale et la demande du Front commun est donc de 2,42 milliards $ par année.

Si le gouvernement Legault hausse d’un cran son offre et que le Front commun baisse d’un cran sa demande, cela mènerait sans doute vers des négociations plus sérieuses entre les deux parties.

Évidemment, le gouvernement caquiste s’est tiré dans le pied en se votant une hausse de salaire de 30 % et ce juste avant d’entreprendre les négociations avec le secteur public et parapublic.

Quel gaffeur !

LA MARGE DE MANŒUVRE

Comme je l’ai mentionné samedi dernier dans ma chronique, le gouvernement du Québec disposerait d’une marge de manœuvre budgétaire de 10 milliards de dollars.

Ce n’est pas moi qui le dis, ni le gouvernement Legault, c’est le Directeur parlementaire du budget (organisme fédéral indépendant) dans son récent « Rapport sur la viabilité financière » des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral.

Cela laisse présager que le gouvernement caquiste pourrait augmenter cette année ses dépenses de 10 milliards $ ou réduire les impôts de 10 milliards $ sans que cela ne vienne déséquilibrer la situation budgétaire du gouvernement à long terme.

Une marge de 10 milliards $ ça peut paraître grand. Mais en réalité, il suffirait que le gouvernement Legault réponde aux besoins criants de l’heure pour que celle-ci fonde comme neige au soleil.

Des exemples de besoins criants : aider financièrement à tout prix les ménages à faibles et moyens revenus; investir davantage dans les groupes communautaires; bonifier les services aux personnes handicapées; améliorer l’accès à un médecin de famille; éponger une plus grande portion du déficit du transport collectif.