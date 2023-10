Après une absence de trois ans, la Fondation Lépine Cloutier/Athos était de retour, le 25 octobre dernier dans la Salle des promotions du Séminaire de Québec, avec son éclatant cocktail-bénéfice « Chic avec une touche de doré ». Présenté sous la présidence d’honneur de Louis Martin, président d’Ogesco Construction inc., la soirée a permis de remettre une somme de 70 000 $, divisée à parts égales, entre La Passerelle (Centre de jour pour adultes autistes de 21 ans et plus) et Deuil-Jeunesse qui, par son approche spécialisée en deuil, offre des services professionnels et personnalisés, favorisant le mieux-être de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte, de l’adulte, de l’aîné et de leur famille, qui vivent une réalité liée à une maladie grave ou à la mort d’un être cher. Dans l’ordre habituel sur la photo : Ghislain Brousseau, membre fondateur de La Passerelle ; Louis Martin, président d’honneur ; Josée Masson, PDG de Deuil-Jeunesse, et Michel Boutin, président du CA de la Fondation Lépine Cloutier/Athos et PDG d’Athos Services Commémoratifs.

Anniversaires

Photo fournie par Stéphane Bourgeois

Catherine Brunet (photo dans Farador) comédienne (Entre deux draps) et actrice québécoise (23 décembre, Farador), 33 ans... Ivanka Trump, fille de l’ex-président des États-Unis, Donald Trump, 41 ans... Antoine Gratton, auteur-compositeur-interprète québécois, 44 ans... Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 59 ans... Claire Syril, auteure-compositrice-interprète québécoise, et gestionnaire depuis plusieurs années, 76 ans... Claude Lelouch, réalisateur français, 86 ans.

Disparus

Photo tirée de leogravelle.com

Le 30 octobre 2013 : Léo Gravelle (photo), 88 ans, hockeyeur qui a joué 5 saisons avec les Canadiens de Mtl (1946-1951)... 2021 : Tony Featherstone, 72 ans, a porté les couleurs d’Oakland, la Californie, Minnesota dans la LNH et Toronto dans l’AMH entre 1969 et 1976... 2019 : Charlie Taaffe, 69 ans, deux fois entraîneur de l’année de la LCF avec les Alouettes de Montréal (1999-2000), qui a également brièvement guidé les Tiger-Cats de Hamilton (2007)... 2019 : Jim Gregory, 83 ans, ancien directeur général des Maple Leafs de Toronto, dirigeant de la Ligue nationale de hockey pendant quatre décennies... 2018 : Bob Skoronski, 84 ans, a joué pour les Packers de Green Bay de la NFL entre 1956 et 1968... 2016 : Claude Putman, 85 ans, auteur-compositeur et chanteur américain... 2015 : Mel Daniels, 71 ans, basketteur américain... 2011 : Serge Aubry, 69 ans, ex-gardien de but des Nordiques de Québec, dans l’AMH... 2010 : Édouard Carpentier, 84 ans, véritable légende de la lutte québécoise... 2007 : Robert Goulet, 73 ans, chanteur et acteur américain... 2006 : Roland Sabourin, 80 ans, l’un des pionniers dans le domaine du journalisme sportif à Québec.