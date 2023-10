Christian Dubé a raison, Bernard Drainville aussi

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prenait la plume récemment pour expliquer pour quelles raisons le projet de loi 15 qui est présentement à l’étude est nécessaire.

Et il a raison. Il est important de mener cette douloureuse réforme. Douloureuse, car aucune réforme ayant eu les effets escomptés ne s’est faite sans heurts. Nécessaire, car il est temps que ceux qu’on tient pour responsables de l’incurie faisant rage dans notre système de santé actuellement aient les pleins pouvoirs.

Parce que, voyez-vous, lorsque les urgences débordent, que les chirurgies sont retardées et que les blocs opératoires sont fermés, ce n’est pas une décision du ministre ou du ministère, mais bien celle des gestionnaires locaux. Or, on tient tous le ministre et le ministère pour responsables de cette incapacité de nous livrer les services les plus élémentaires en santé, alors qu’ils n’ont pas les pouvoirs et responsabilités opérationnels.

Ainsi, ce projet de loi vient corriger une incongruité. Dès son adoption, le gouvernement pourra être tenu entièrement pour responsable de la piètre qualité des services. Il devra rendre des comptes à la population qui paie des services à haut prix et se trouve incapable d’en retirer de quelconques bénéfices. Le gouvernement se place avec ce projet de loi dans une position où il n’aura plus une obligation de moyen, mais bien une obligation de résultat. Et c’est tant mieux.

C’est un peu le même principe que le projet de loi 23 en éducation. En faisant en sorte que les directeurs des services scolaires relèvent directement du ministre, cela fait en sorte que les dysfonctionnements de notre système d’éducation soient dans la cour du ministre et du ministère.

La CAQ mène désormais une grande opération de centralisation des décisions. Et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Plutôt que d’avoir des politiciens qui expriment des orientations qu’ils ne voient jamais appliquées sur le terrain, ils pourront désormais émettre des directives, des ordres, pour que les choses roulent rondement. Ils auront les deux mains sur le volant et ne pourront plus se défiler.