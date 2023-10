Cisjordanie: quatre Palestiniens tués lors d'un raid israélien à Jénine

Quatre Palestiniens ont été tués lundi à l'aube lors d'un raid de l'armée israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

• À lire aussi: Trois Palestiniens tués par l’armée israélienne en Cisjordanie

• À lire aussi: L’armée israélienne appelle les Palestiniens à rejoindre le sud de Gaza, où l’aide humanitaire «va être accrue»

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de l'armée israélienne dans l'immédiat.

Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, «plus de 100 véhicules militaires et deux bulldozers» de l'armée israélienne ont participé à ce raid à Jénine et son camp de réfugiés, une place forte des groupes armés palestiniens et cible de fréquentes incursions militaires israéliennes.

Les quatre Palestiniens tués par les tirs de l'armée sont âgés de 23 à 28 ans, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué. Neuf autres ont été blessés.

Des drones de l'armée ont survolé Jénine pendant l'incursion alors qu'ont été déployés «des snipers sur des bâtiments» autour du principal hôpital de Jénine, dont une partie du mur d'enceinte a été démoli par les bulldozers militaires, selon l'agence Wafa.

Dimanche, cinq autres Palestiniens avaient été tués par des tirs de l'armée israélienne lors d'incursions militaires en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé.

Selon cette même source, près de 120 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien.

La situation en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël, était déjà tendue avant cette guerre avec de fréquents raids de l'armée israélienne, une recrudescence des exactions par des colons israéliens contre la population palestinienne et des attaques palestiniennes contre les colonies et les forces de sécurité israéliennes.

Samedi, un Palestinien de 40 ans qui cueillait des olives a été tué par un colon israélien dans un village situé près d'une colonie de la région de Naplouse, selon le ministère de la Santé et le maire de la localité.