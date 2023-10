De la peur du référendum à la quête du prochain référendum: le pari de PSPP

Qui a suivi les évolutions de la question nationale depuis 25 ans le sait: les souverainistes répétaient, à qui voulait l’entendre, qu’il était temps de parler de souveraineté, davantage que de référendum.

Autrement dit, il fallait parler du pays à faire, des avantages de l’indépendance, davantage que de la mécanique référendaire, d’autant que les fédéralistes étaient parvenus à faire du mot référendum un gros mot, qu’il suffisait de prononcer pour effrayer les électeurs.

Il fallait donc redonner le gout du pays aux Québécois: le référendum viendrait ensuite à la manière d’un passage inévitable pour arriver à la «terre promise».

Utopie

Cette stratégie, compréhensible en son temps, avait toutefois un vrai défaut: elle transformait l’indépendance en objet de spéculation désincarné, détaché de tout horizon historique concret.

L’indépendance était de moins en moins un projet politique, et de plus en plus une utopie lointaine, qu’on pouvait contempler, sans clairement s’y engager.

C’est avec cela que l’engagement référendaire de PSPP permet de rompre. Il prépare désormais les électeurs à l’idée d’un nouveau rendez-vous avec l’histoire. Il installe dans le débat public l’idée que les électeurs devront, plus tôt que tard, trancher à nouveau sur le statut politique du Québec. Il fixe dans l’esprit public l’idée d’un rendez-vous politique, permettant de cristalliser en un moment de dénouement le débat sur la question nationale.

Il favorise aussi une dynamique où la CAQ ne peut plus se contenter de dire que les Québécois ne veulent pas de référendum en fuyant tout à la fois le camp du Oui et le camp du Non. Les figures importantes de la CAQ devront ainsi, de plus en plus, préciser leurs préférences de fond sur la question nationale dans les années à venir. La fuite dans les discours vagues sera de moins en moins possible.

Évidemment, l’engagement de PSPP est un pari: on lui demandera inévitablement s’il compte déclencher un référendum si l’appui à l’indépendance n’est qu’à 40%, s’il prend le pouvoir. Ce n’est pas une question sotte. Il sera en droit de répondre qu’il enclenche dès maintenant une dynamique, et qu’en politique, les seuls projets qui échouent sont ceux qu’on refuse de mettre clairement de l’avant. PSPP, à sa manière, renoue avec la stratégie de Jacques Parizeau.

On pourrait aussi répondre une chose simple: un référendum sur l’indépendance n’est pas certain de réussir, mais un Québec qui reste dans le Canada est assuré de s’y dissoudre et de s’y faire folkloriser.

Rendez-vous avec l’histoire

Quoi qu’il en soit, dans les années à venir, nous recommencerons à parler non seulement de l’idéal lointain de l’indépendance, mais du projet souverainiste très concrètement, et cela d’autant plus que la question nationale reprend vie sous nos yeux avec l’émergence de la question identitaire dans toute ses dimensions.

Les fédéralistes y voient une aubaine, et la CAQ croit pouvoir le repousser en répétant comme Jean Charest autrefois «référendum», «référendum».

Il se pourrait bien que cette dernière se trompe et que les Québécois, au fond d’eux-mêmes, soient prêts à renouer avec ce grand débat.

Et il est plus que nécessaire de le dire le 30 octobre, 28 ans jour pour jour suite au dernier référendum, qui avait conduit les Québécois au seuil de l’indépendance.