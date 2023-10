Découvrez ce casque qui vient en aide aux infirmières

Une centaine d’infirmières font leurs premiers pas dans le réseau de la santé chaque année au Québec.

Pour mieux les former et parfois même les rassurer, le CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal compte sur un casque de réalité mixte, qui leur permet au personnel plus expérimenté de leur venir en aide à distance.

Aux soins intensifs de LaSalle à Montréal, les jeunes infirmières qui viennent d’être recrutées peuvent rapidement apprendre de nouvelles techniques grâce à un casque virtuel mixte.

Le chef de l’unité ou son assistant restent disponibles presque en tout temps pour les guider grâce au casque comme s’ils étaient à leurs côtés. Ils voient tout ce que les infirmières font durant les procédures et peuvent les guider par rapport à la marche à suivre.

«À la maison je peux me connecter via mon application Teams pour les guider dans l’exécution de la technique de soin», dit Éric Labonté, chef des soins intensifs de l’Hôpital de Lasalle. «Dans les derniers mois, on a eu un gros problème de recrutement, on a dû recruter beaucoup d’infirmières avec peu d’expérience ou pas d’expérience, donc ça me permet de supporter leur travail.»

Le projet a vu le jour au début du mois d’août à l’Hôpital de LaSalle. Depuis ce temps, une vingtaine d’infirmières ont utilisé le casque.

«Mettre les accès veineux, il n’y avait personne formé de soir pour le faire, donc souvent on devait attendre le jour pour traiter le patient», explique Sabrina Marzeughi, infirmière clinicienne de l’Hôpital de LaSalle. «Le casque fait en sorte que les patients n’ont pas besoin d’attendre.»

Les patients et leurs familles accueillent favorablement ce nouvel outil.

«La technologie je trouve ça bien, plus il y en a, mieux que c’est», dit Lucette Lemelin en visite à une patiente.

L’appareil est fabriqué par Microsoft et il est du ressort d’Auger Groupe Conseil d’installer «les solutions à l’intérieur» et «les rendre facilement utilisables par le personnel infirmier», dit Hugo Lafontaine, vice-président de la division médicale d’Auger Groupe Conseil.

L’Hôpital Général Juif et l’Hôpital général du Lakeshore participent aussi au projet pilote de l’entreprise de Trois-Rivières, qui entend prouver son efficacité pour former plus rapidement et efficacement les infirmières dans tous les centres hospitaliers.