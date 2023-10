Deuxième génération à la tête d'Oberson

Depuis des générations, Oberson est le rendez-vous des skieurs. L’entreprise fondée en 1963 est aujourd’hui aux mains de la deuxième génération, Alexandra Oberson ayant pris la relève de son père, Maurice, avec un associé, Daniel L’Écuyer.

Avant de s’installer dans le fauteuil de la présidente, elle a toutefois dû vaincre les réticences paternelles.

«Mon père ne m’avait pas identifiée comme une relève potentielle parce qu’il ne souhaitait pas vendre à la famille. Il avait été témoin de nombreuses transitions qui avaient mené à de la chicane ou à la faillite de l’entreprise. Il n’envisageait donc pas cette option», raconte Alexandra Oberson.

Néanmoins attirée par les affaires, Alexandra Oberson a obtenu un baccalauréat en gestion des opérations à HEC Montréal, suivi d'une maîtrise axée sur la psychologie des consommateurs. Elle a travaillé en recherche marketing avant de rejoindre l’entreprise familiale au début des années 2000.

«J’ai rejoint l’entreprise parce que mon père avait besoin d’un coup de main. J’ai occupé plusieurs postes aux opérations et à la gestion de l’entreprise. Comme j’aimais le domaine, j’ai décidé de me positionner comme relève. Au fil du temps, la perception de mon père a changé d’autant plus que mon frère manifestait aussi un intérêt», explique-t-elle.

Amorcé en 2015, le processus du transfert a été complété en 2020 avec le rachat total des parts de l’entreprise. Alexandra Oberson a pris la direction des opérations avec son associé, Daniel L’Écuyer, «le bras droit» de son père depuis des années, qui agit à titre de vice-président. Quant à son frère, Marc-André, avocat de profession, il dirige aujourd’hui la filiale Ateliers Oberson spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipement de ski et de planche à neige.

Virage technologique

Aujourd’hui, Oberson gère deux magasins à Laval et Brossard qui desservent une clientèle venant parfois d’aussi loin que la Gaspésie et l’Abitibi pour acheter leurs équipements pour la neige ou de vélo. L’entreprise étudie la possibilité d’élargir son territoire. «On reste à l’affût pour faire l’acquisition de boutiques spécialisées existantes. On privilégie cette option en raison des difficultés de recrutement actuelles», affirme Alexandra Oberson.

Grâce à un virage numérique amorcé en 2008, le détaillant a enregistré une forte croissance de ses ventes en ligne. «Actuellement, elles représentent 24% de notre chiffre d’affaires, comparativement à 1% lorsque j’ai pris la relève», précise Alexandra Oberson.

Cette transition numérique a non seulement permis à Oberson d'accroître sa présence sur le marché canadien, mais aussi d'affronter la pandémie avec résilience. «Notre capacité d'adaptation nous a permis de pivoter rapidement pour gérer l’envoi des commandes ou le ramassage en magasin. L'engouement pour les activités sportives pendant la pandémie a propulsé nos ventes.»

La montée de l’inflation ne semble pas avoir ralenti cet élan, du moins pas encore. «La croissance des ventes se poursuit. Les adeptes des sports d’hiver ont habituellement des revenus plus élevés, l'inflation n'a pas d'impact majeur sur nos ventes. Seules de longues périodes de récession pourraient réellement impacter notre activité», explique la dirigeante.

Dans leurs stratégies de développement, elle et son associé misent sur la croissance des ventes en ligne à l’échelle pancanadienne. Ils entendent également faire croître un nouveau segment de marché: la vente d’équipements et de vêtements d’occasion, en demande croissante.

Chantier RH

Leur autre grand chantier, c’est l’attraction et la rétention du personnel. L’entreprise, qui emploie près de 200 personnes, a mis en place différentes mesures pour procurer un milieu de travail stimulant à ses employés.

«On a mis l’accent sur la formation pour s’assurer de les garder saison après saison. On emploie beaucoup d’étudiants qui restent avec nous tout au long de leur parcours scolaire, du cégep à l’université, explique Alexandra Oberson. On a aussi bonifié les avantages sociaux en offrant jusqu’à six semaines de vacances selon les années de service. Quant aux salaires, ils ont augmenté de plus de 20% depuis 2015.»

Récemment, Oberson a élargi son offre en intégrant la vente de vélos et d’équipements pour les cyclistes. Un marché qui se porte bien, représentant déjà 38% du chiffre d’affaires. Dans cet effort de diversification, le détaillant reste près de son ADN, la montagne.

«C’est la seule façon de se différencier et de devenir des spécialistes. On continue d’honorer la philosophie de mon père qui a toujours été d’offrir des produits bien choisis et des conseils avisés aux clients», soutient Alexandra Oberson.

PROFIL

Oberson

Date de fondation: 1963

Activités: commerce de détail

Actionnaires: Alexandra Oberson, Daniel L’Écuyer

Nombre d’employés: 185