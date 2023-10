Elle est parfois dure la vie des aînés

Je suis un retraité de 69 ans et je m’ennuie à mourir. Les activités traditionnellement destinées aux aînés comme le karaoké, le bingo, la pétanque ou le bowling, ça ne m’intéresse pas. Moi j’aime ça quand ça bouge. Je déteste me contenter de regarder avancer un pion sur une carte.

Je m’ennuie tellement dans ma vie de tous les jours que je me fais de l’automutilation en m’arrachant de la peau sur les doigts. J’ai eu la chance dans les années 1970, d’avoir plusieurs copines. Mais maintenant, à cause de mon manque de confiance en moi, je n’arrive plus à m’en trouver une. Depuis la mort de ma mère, je pourris dans mon petit trois pièces et demie, sans aucune distraction, et surtout sans famille ni amis(es).

Personne n’a jamais voulu me donner ma chance, alors je pourris sur le bas-côté de la route de la vie. Pendant que les femmes se font violer ou qu’elles sont victimes de violence conjugale, moi qu’on pourrait certainement qualifier d’être un homme rose, je ne peux même pas donner à personne tout cet amour que j’ai en moi. Et cela, pendant que tous ceux et toutes celles qui me connaissent savent parfaitement que jamais je ne ferais de mal à aucune femme tellement je suis sensible. Quand je vois une femme pleurer, je pleure avec elle.

Comme le dit si bien Charles Aznavour dans une de ses chansons : « J’ai eu une vie bête à pleurer » !

Yvon G.

Que votre moral soit aussi bas qu’en ce moment m’incite à vous recommander de consulter votre médecin pour vérifier si une dépression ne serait pas responsable de notre état. La confiance en soi ça se rebâtit quand on s’en donne les moyens.

Pour vous rebâtir un cercle de connaissances, pourquoi ne pas vous impliquer dans l’action bénévole auprès d’un organisme qui œuvre dans votre coin de pays ? En appelant la ligne d’aide info sociale au 811, ou pourrait vous indiquer quelques pistes d’exploration. L’important c’est de recommencer à bouger.