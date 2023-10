Fillette secouée à mort par sa gardienne: «Katy Jomphe a détruit notre vie», confient avec douleur les parents en deuil

Les parents brisés d’une fillette de 10 mois tuée par sa gardienne en 2018 ont témoigné du vide qui les habite depuis le drame. «Katy Jomphe a détruit notre vie et notre famille», ont insisté les parents alors que la Couronne réclame une peine d’emprisonnement de 12 ans.

• À lire aussi: Mort d’une fillette de 10 mois: une ex-gardienne de Sainte-Brigitte-de-Laval coupable d’homicide involontaire

Pour les parents, qu’on ne peut nommer pour protéger l’identité de la petite victime, la vie a basculé le 1er mai 2018.

Ce matin-là, leur petite a commencé sa journée comme d’habitude à la garderie de Katy Jomphe, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Mais quand le téléphone a sonné peu après 10h, leur monde s’est écroulé.

Convulsions. Ambulance. Massage cardiaque. Mort cérébrale. Puis ces mots «qu’aucun parent ne veut entendre».

«Votre fille a fort probablement été secouée», ont laissé tomber les médecins des soins intensifs pédiatriques du CHUL.

Famille brisée

Immédiatement, les enquêteurs sont arrivés à l’hôpital et tout l’entourage devenait suspect. C’est dans ce contexte horrible que la mère et le père de la fillette ont dû prendre la plus difficile des décisions, celle de laisser partir leur enfant.

«On a partagé les derniers instants de la vie de notre fille entre sa chambre d’hôpital et l’interrogatoire des policiers», a raconté avec émotion la mère en deuil, rappelant que pendant trois longues semaines, aucun membre de la famille ne pouvait se trouver avec leur autre enfant sans la présence de la protection de la jeunesse en raison de l'enquête.

«Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ma fille décédée dans mes bras à l’hôpital, avec d’un côté, ma fille mourante, et de l’autre, la police pour leur enquête», a ajouté le père.

La grand-mère de l’enfant a aussi témoigné de ces moments d’angoisse, du cri de son fils qui venait de débrancher «sa belle petite amour».

«Votre cœur s’arrache de votre poitrine», a confié la femme, parlant d’une lente agonie que rien ne peut réparer.

«Katy Jomphe nous a enlevé notre droit au bonheur.»

Entre douleur et tristesse

Les parents ont aussi dû annoncer à leur fils de 4 ans et demi que sa sœur était partie, qu’elle ne reviendrait plus. Puis, un an plus tard, lui expliquer les raisons du drame, une fois l’enquête policière terminée.

«Il n’y a aucune façon douce d’annoncer une atrocité comme celle-là à un enfant. [...] Son visage s’est scindé en deux. D’un côté, une rage incontrôlable, de l’autre une tristesse infinie. Il s’est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. Je n’oublierai jamais ce moment, ça a brisé mon cœur de mère», a raconté avec force la mère, insistant sur le fait que la gardienne avait «brisé une partie de l’enfance de son fils».

«Ça a chamboulé ma vie», a écrit dans une lettre lue au tribunal le jeune garçon maintenant âgé de 10 ans. «Je me suis forgé un caractère entre la douleur et la tristesse que j’ai ressentie.»

En entendant ces témoignages éprouvants, l’accusée et sa mère, qui l’accompagnait, ont éclaté en sanglots dans la salle.

Crédit photo: Pierre-Paul Biron

Peine de 12 ans demandée

Sur la peine à imposer, le procureur de la Couronne, Me Michel Bérubé, est d’avis que le geste posé par Katy Jomphe ce jour-là n’est pas «un écart de conduite» ou un «incident isolé».

Un voisin est d’ailleurs venu témoigner pour la poursuite lundi, révélant qu’il avait souvent entendu la femme de 42 ans crier après les enfants, tant ceux de la garderie que les siens.

La sœur de l’accusée avait aussi témoigné au procès avoir entendu Katy Jomphe sacrer après l’enfant durant une conversation téléphonique de 50 minutes dans les instants précédant le drame. «Tu vas manger ta crisse de banane», a crié la gardienne à sa petite victime.

«Je n’enverrais pas mon enfant là. Je n’aimerais pas ça que mon enfant se fasse traiter comme ça», avait même reconnu la sœur de la gardienne au procès.

«Katy Jomphe se savait impulsive. Elle se savait agressive. Elle sacrait après des enfants. Des bébés. [...] Ici, il n’y a pas d’accident, il y a un geste d’une grande violence», a plaidé Me Bérubé, demandant à la juge d’imposer une peine de 12 ans de détention.

Suggestion de la défense à venir

Les observations sur la peine se poursuivront mardi avec les représentations de l’avocat de la défense, Me Nicolas Déry.

La défense a d’ailleurs jusqu’à mercredi pour porter en appel le verdict de culpabilité rendu par la juge Sandra Rioux en mai dernier. Une extension du délai d’appel avec été accordé à Katy Jomphe en juin.