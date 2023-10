Gino Vannelli de retour à Montréal le temps d'un spectacle symphonique unique sous la direction d'Alexandre Da costa

« C’est un travail d’amour » (a labour of love) lance Gino Vannelli à propos du spectacle Gino Vannelli symphonique qui sera présenté dimanche prochain à la Maison symphonique de Montréal; l’artiste sera accompagné par l’Orchestre Philharmonique du Québec sous la direction du maestro Alexandre Da Costa.

Photo Agence QMI, JOËL LEMAY

À 71 ans, Gino Vannelli n’avait pas remis les pieds dans son Montréal natal depuis 2018. Si l’auteur-compositeur-interprète a souvent été approché par des orchestres au cours de sa longue carrière, il n’a accepté de collaborer qu’avec une poignée d’entre eux; ceux qui sont menés par un maestro partageant une vision artistique semblable à la sienne. C’est le cas du chef d’orchestre québécois Alexandre Da Costa avec qui il se retrouvera sur scène dimanche prochain, le temps d’un spectacle unique et différent de tout ce qu’il a fait auparavant.

« Les orchestres snobent souvent la musique pop. J’avais une règle éthique très stricte : je voulais un concert orchestré, à mi-chemin entre le pop et le classique, et je souhaitais travailler avec Alexandre qui a une pensée moderne », explique le chanteur derrière les succès I Just Wanna Stop, People Gotta Move et Living Inside Myself.

L’artiste a lui-même réarrangé et réorchestré une douzaine de ses mélodies: ses titres incontournables, quelques belles chansons en français et en italien et certaines pièces plus récentes dont Stormy River qui se retrouvera sur l’album The life I Got, son nouvel opus qui sera lancé en février prochain.

« Ce concert sera un échange entre le pianiste, le maestro Alexandre et moi. Je voulais un chef d’orchestre qui peut anticiper ce que je vais faire et qui va motiver l’ensemble en ce sens. Ce sera une soirée un peu expérimentale et amusante qu’on va filmer et peut-être répéter, qui sait? » ajoute le lauréat de cinq prix Juno pour qui ce retour à Montréal est aussi très émotif.

Décédée de la maladie de l’Alzheimer en pleine pandémie, la mère de Gino Vannelli n’a pas pu être visitée par ses fils avant de mourir. Cette semaine à Montréal est donc le moment pour les deux frères (Ross Vannelli, qui est aussi sonorisateur sur le concert symphonique) de se recueillir pour la première fois sur la tombe de leur maman et d’amasser de l’argent pour la cause à l’aide d’un encan et du concert symphonique.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Une murale à son effigie

Pour ajouter à la nostalgie qui s’empare de lui chaque fois qu’il revient à Montréal, une murale à l'effigie de Gino Vannelli se dresse désormais à l’extérieur de l’HÔTEL 10, rue Sherbrooke, où le chanteur a ses habitudes. On le voit aux côtés du défunt Dédé Fortin, un autre musicien d’origine fièrement québécoise qui a longtemps habité dans le bâtiment où se retrouve maintenant l’hôtel.

Des disques d’argent et d'or, des photos-souvenirs et des vitraux présentant Gino Vannelli et ses exploits musicaux ornent également les murs du couloir du premier étage de l’hôtel. « J’ai appris la musique à Montréal. Une murale, c’est merveilleux, mais c’est aussi un peu embarrassant (rires) », admet-il timidement.

Quant au secret d'une carrière comme la sienne, riche d’une soixantaine d’années (il a commencé à chanter à l’âge de 10 ans)... ? « Il s’agit d’un mélange de patience, de curiosité, de vigilance, de persistance, d’ouverture, de spiritualité et d’humilité », estime l'artiste qui trouve son équilibre dans la méditation.

Photo Agence QMI, JOËL LEMAY

- Le concert Gino Vannelli symphonique sous la direction d’Alexandre Da Costa sera présenté le 5 novembre prochain à la Maison symphonique de Montréal à 15h.