Halloween 2023: les costumes les plus spectaculaires des stars

L’Halloween, que pour les enfants? Des stars d’ici et d’ailleurs nous prouvent encore une fois que non en sortant leurs plus beaux costumes!

Entre classiques, hommages et idées hilarantes, les stars n’ont pas boudé leur plaisir de souligner l’Halloween le week-end dernier.

Les stars internationales

Paris Hilton

Paris Hilton offre un bel hommage à Britney Spears avec un de ses looks célèbres dans le vidéoclip Toxic.

Demi Lovato

La star y a été d’une valeur sûre en se déguisant en Blanche-Neige.

Megan Fox et Machine Gun Kelly

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont déguisés en deux personnages du film Kill Bill.

Kendall Jenner

Kendall Jenner fait une Marilyn Monroe très convaincante!

Kelly Sawyer Patricof et Jessica Alba

Encore un beau clin d’œil à Britney Spears grâce à ces deux looks iconiques dans les vidéoclips ...Baby One More Time et Toxic.

Tyga

Le rappeur a choisi de se déguiser en The Jester, personnage du court-métrage d’horreur du même nom.

Cindy Crawford

La mannequin s’est déguisée en Sandy dans le célèbre film Grease.

Alessandra Ambrosio

Joli costume pour la mannequin brésilienne, qui a tenu à le partager sur les réseaux sociaux.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion y est allée d’un costume de fleur pour une fête sous le thème de l’univers de Tim Burton.

Camila Mendes

Camila Mendes a opté pour un costume de Catwoman.

Hailey Bieber

Hailey Bieber a profité de l’Halloween pour faire un clin d’œil au film classique Scary Movie.

Les stars d’ici

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud

Le couple, qui anime Occupation Double, semble tout droit sorti d’un film d’horreur.

Rosalie Vaillancourt

L’humoriste a opté pour un costume assez original merci: Pascal St-Cyr (alias Normand D’Amour) dans STAT!

Karl Hardy

Karl Hardy s’est déguisé en Kris Jenner, la maman du clan Kardashian.

Clodelle

La chanteuse et mannequin n’a pas boudé son plaisir pour l’Halloween!

Emy Lalune

L’influenceuse Emy Lalune, alias Emy Gernaey, a fait un clin d’œil à Hailey Bieber avec son copain, déguisé en Justin Bieber.

L’Halloween sous le signe de la grève

La fête de l’Halloween prend une tournure plus sombre cette année, alors que la grève des acteurs à Hollywood bat son plein depuis plus d’une centaine de jours. Le SAG-AFTRA [le syndicat des acteurs américains] a d’ailleurs demandé aux acteurs et actrices de ne pas porter de costumes évoquant des personnages de films ou de séries, et surtout de ne pas les partager sur les réseaux sociaux, en signe de solidarité. Est-ce que les stars vont respecter cette demande? À l’approche du 31 octobre, c’est à suivre.

