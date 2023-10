La musique d’ici invisible sur les plateformes: l’ADISQ lance un appel à tous les Québécois

Quasiment invisible sur les plateformes d’écoute en ligne, la musique québécoise francophone peine à rejoindre les jeunes, mais la directrice générale de l’ADISQ croit qu’il est possible d’inverser cette inquiétante tendance.

Pour y arriver, Ève Paré lance un appel à tous les Québécois.

«Je pense que nous avons tous et chacun une responsabilité. Que ce soit de la diffuser dans les espaces publics pour la faire découvrir ou, personnellement, d’aller à la découverte de nos artistes sur les plateformes. Tout est là.»

Photo les archives fournie par Ève Paré

En 2023, la visibilité des artistes québécois sur les plateformes numériques constitue le défi majeur que doit relever la chanson fabriquée au Québec.

Selon des données compilées et diffusées par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, seulement 8% des chansons écoutées en ligne au Québec, en 2022, sont l’œuvre d’artistes d’ici. À peine 5% sont des chansons franco-québécoises.

Des solutions

À part présenter son gala annuel, que peut faire l’ADISQ afin de renverser la vapeur ? Convaincre ses partenaires, indique Ève Paré, qui cite en exemple un projet avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«Conjointement, on propose un plan pour accroître la visibilité de la musique québécoise dans les espaces publics et semi-privés. Évidemment, pour le faire, ça prend des campagnes de sensibilisation, ça prend des outils, donc du soutien financier.»

Elle croit aussi que nos chansons devraient être davantage enseignées dans les écoles, dès le primaire.

En plus de miser sur l’adoption du projet de loi C-11 qui modernisera la Loi sur la radiodiffusion pour y intégrer les plateformes web, Ève Paré estime que le Gala de l’ADISQ demeure aussi un bon outil pour faire connaître nos artistes musicaux, en particulier les émergents.

«C’est immanquable, année après année, on remarque que quelque chose se passe chez les artistes qui sont nommés dans la catégorie révélation. Du jour au lendemain, ils deviennent connus du grand public. Ça a encore une valeur inestimable.»

1000 albums par année

Paradoxalement, le Québec n’a jamais créé autant de musique qu’en ce moment, même si elle est peu inconnue dans internet. En dix ans, le nombre d’albums lancés par année chez nous a triplé, de 350 à près de 1000.

Pourquoi produit-on autant?

«Plein de choses peuvent l’expliquer. Aujourd’hui, avec un équipement modeste, on peut faire quelque chose dans son sous-sol. Il y a donc plus d’artistes qui s’autoproduisent. De plus, comme il y a moins de revenus, pour en vivre, un même artiste est tenté de sortir plus d’albums pour créer de la nouveauté et susciter de l’intérêt», analyse Ève Paré.