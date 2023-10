La Parade des jouets, plus importante que jamais dans le contexte économique

C’est sous les premiers flocons de l’hiver 2023-2024 que la programmation de la prochaine Parade des jouets a été dévoilée, lundi avant-midi. Selon les organisateurs, cette édition revêt une importance encore plus grande, compte tenu du contexte économique.

Plus que jamais, la récolte de jouets pour les plus démunis sera primordiale lors de la 22e édition de la parade qui aura lieu le 11 novembre prochain, à partir de 14h30.

« Avec le coût de la vie qui augmente, c’est certain qu’on souhaite quand même qu’un maximum d’enfants ait un cadeau agréable à déballer pour Noël », souligne la coordonnatrice pédagogique de la Joujouthèque Basse-Ville, Marianne Comtois.

En plus de garnir le catalogue de location de la Joujouthèque, les jouets usagés ou neufs qui seront amassés par deux véhicules pendant la journée seront redistribués aux enfants de familles dans le besoin de la grande région de Québec par La Société Saint-Vincent-de-Paul et d’autres organismes.

« C’est une belle occasion de montrer à ses enfants la différence qu’on peut faire dans la vie des autres en faisant don d’un jouet et de leur inculquer cette générosité », explique la porte-parole de la Parade des jouets, Taïna Lavoie.

Vincent Desbiens

Envoûtement de Noël

Le père Noël lui-même s’est rendu sur la place Jean-Béliveau pour le dévoilement des nouveautés de l’édition 2023. Il est venu se plaindre de la pagaille qu’a semée un magicien dans tout le pôle Nord.

Les spectateurs pourront donc voir les 325 personnages que compte le défilé essayer de remettre les choses dans l’ordre après les mauvais tours du sorcier. Cette mise en scène sous la thématique de « L’envoûtement de Noël » sera dépeinte en une soixantaine de tableaux animés.

Vincent Desbiens

Trois nouveaux chars s’ajouteront à la fête cette année. On trouvera des artistes professionnels sur chacun d’entre eux. Le premier sera occupé par des danseurs, le deuxième par une troupe d’improvisation et le dernier par la drumline du Rouge et Or.

Trajet identique

Comme l’année dernière, la parade s’amorcera à l’angle de la 52e rue et de la 1re Avenue, dans Charlesbourg, avant de bifurquer sur la rue Boisclerc, quelque deux kilomètres plus au sud.

Les 15 chars allégoriques confectionnés par les Ateliers Balthazar emprunteront ensuite le boulevard Hamel pour se rendre dans la zone VIP, sur la place Jean-Béliveau.

« C’est un bon compromis pour permettre à un maximum de gens de voir le défilé dans la rue. Ensuite, la fête va se poursuivre sur la grande place, où on aura des foodtrucks et de l’animation, entourée par les estrades VIP », explique la productrice de l’évènement, Mireille Tremblay.