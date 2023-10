Le stress au Québec: l’ombre grandissante derrière la joie de vivre

Les Québécois sont connus et reconnus comme un peuple accueillant, travaillant et porteur d’un optimisme admiré de plusieurs. Pourtant, derrière cette façade idyllique, un ennemi invisible s’insinue silencieusement dans la vie de milliers d’entre eux: le stress.

Accentuée par des facteurs comme les finances et les changements climatiques, cette préoccupation pèse sur de nombreux individus chaque jour.

Un récent sondage commandé par Le Journal révèle la profondeur de cette situation, montrant que le stress est une réalité constante pour une grande partie de la population québécoise.

L’épidémie de stress au Québec

Christian Bourque de la firme Léger, qui a mené le sondage, note que nous sommes entourés de sources de stress. Les données montrent que plus d’un Québécois sur deux ressent du stress et ce sentiment s’est intensifié pour un tiers d’entre eux l’année dernière.

Les jeunes adultes et les personnes d’âge moyen sont les plus affectés.

Le travail, le climat social et les défis environnementaux sont parmi les principales causes d’anxiété, affectant profondément la vie de nombreux individus.

Causes et conséquences: de l’international au biologique

Le phénomène du stress croissant n’est pas unique au Québec; il est ressenti à l’échelle mondiale.

Les sociétés industrialisées subissent les pressions d’un monde en constante évolution, aggravées par les séquelles économiques de la pandémie de COVID-19, les bouleversements du marché du travail, la surinformation et l’avancée technologique.

À cela s’ajoutent les tensions géopolitiques actuelles. Les conflits internationaux, comme celui entre la Russie et l’Ukraine ou entre Israël et le Hamas, résonnent dans le monde entier, augmentant le sentiment d’incertitude et d’inquiétude parmi les populations.

La couverture médiatique incessante de ces événements peut exacerber le sentiment de stress, même pour ceux éloignés des zones de conflit.

Les inquiétudes relevées dans le sondage reflètent ces tendances globales. Mais il est également essentiel de reconnaître les effets biologiques du stress.

Les conséquences sur la santé peuvent être graves, allant des maladies cardiaques à l’affaiblissement du système immunitaire.

Heureusement, il existe des solutions. Des applications de méditation aux programmes de soutien en milieu professionnel, il est possible de lutter contre ce fléau. Continuer le dialogue, réduire la stigmatisation et assurer un accès aux soins sont essentiels.

La santé mentale des Québécois est en jeu. Il est encore temps de reconnaître la gravité de l’état de la situation et d’agir avant que cet ennemi invisible ne s’implante davantage dans nos existences.