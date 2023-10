Les Bills vont se chercher un demi offensif bien connu dans la NFL

Les Bills de Buffalo ont ajouté le porteur de ballon Leonard Fournette à leur équipe d’entraînement.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, lundi.

Le vétéran était joueur autonome, après avoir passé les trois dernières campagnes sous les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay. Celui qui a aussi œuvré pour les Jaguars de Jacksonville a amassé 4478 verges et 34 touchés sur des courses en six saisons et 79 parties dans la NFL. Il a également attrapé 312 passes pour 2219 verges et sept majeurs.

Jusqu’à maintenant cette saison, les Bills ont utilisé trois demis offensifs. Il s’agit de James Cook, Latavius Murray et Damien Harris. Le premier est considéré comme le numéro 1 de l’équipe, mais il est loin d’être dominant. En huit parties, il a amassé 486 verges et un seul touché en 102 courses.

Les Bills (5-3) renoueront avec l’action dimanche, lorsqu’ils visiteront les Bengals (4-3) à Cincinnati.