Nouvelle loi visant à interdire la vente de produits contenant des saveurs: les commerces pour vapoteurs se métamorphosent en dépanneurs

La propriétaire des commerces Tu-Vap de Cap-Rouge, Beauport et de Granby devra se réinventer pour demeurer rentable, alors qu'une nouvelle loi l'empêche désormais de vendre des produits de vapotage contenant des saveurs, ce qui représentait près de 80% de son chiffre d'affaires. «Je suis en train d'analyser tout ça, mais oui, je vais devoir me diversifier et vendre d'autres types de produits», admet-t-elle. Photo Stevens LeBlanc