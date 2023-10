Quels sont les rêves les plus fréquents?

Un projet de recherche britannique mené en juillet dernier a révélé quels étaient les rêves les plus souvent recherchés sur le moteur de recherche Google partout sur la planète.

Dans la vaste majorité des pays, le rêve le plus fréquent serait celui des serpents, dans 52 pays sur 147, a fait savoir l’organisation Morning Life, qui fait de la recherche de données.

«Les rêves de serpents sont particulièrement populaires en Europe de l’Est et dans certaines parties d’Asie et d’Afrique», explique-t-on.

Le deuxième rêve le plus recherché sur Google était celui de perdre ses dents. Il s’agit du rêve le plus populaire dans plusieurs pays d’Amérique du Nord ainsi que d’Europe.

Au Canada, c’est le rêve le plus recherché.

Le projet a également examiné spécifiquement les rêves les plus courants recherchés sur Google par les Britanniques par rapport à ceux des États-Unis. Même si des similitudes sont attendues, il existe des différences surprenantes.

Au Royaume-Uni, le rêve le plus recherché sur Google était la chute des dents, avec plus de 41 000 recherches. Viennent ensuite les serpents avec 3 500 recherches et les chutes de cheveux en troisième position avec 2 300.

Les rêves impliquant des mouches arrivaient en quatrième position, le sexe en cinquième position, un ex-partenaire en sixième position, le feu en septième position, l'accouchement en huitième position, une robe de mariée en neuvième et les araignées ou la grossesse en dixième position.

Aux États-Unis, le rêve le plus recherché sur Google était également celui de la chute des dents, avec 81 000 recherches. En deuxième position se trouvaient les serpents avec 19 400 recherches, un ex-partenaire étant troisième avec 17 000.

Les rêves impliquant des araignées arrivaient en quatrième position, les vacances en cinquième position, être poursuivi en sixième position, un mariage en septième position, les mouches en huitième, le sexe en neuvième et les ours en dixième.

Selon certains sites internet d’analyse de rêves, les rêves de chute de dents pourraient «signifier un manque de confiance en soi ou un embarras face à vos défauts».

Les serpents ou les morsures de serpent dans un rêve peuvent représenter des «peurs ou inquiétudes cachées». Les rêves concernant un ex-partenaire pourraient suggérer que «quelqu'un dans votre vie actuelle fait ressortir certains des mêmes sentiments que vous avez ressentis au cours de cette relation».

Et les rêves de grossesse, selon le site Web, pourraient «symboliser un aspect de vous-même qui grandit ou se développe».

La nature, la culture, l’art, les médias et les événements peuvent influencer nos rêves.

Toutefois, les habitudes alimentaires pourraient aussi expliquer pourquoi les rêves sont plus populaires que d’autres, selon les cultures, soit la nourriture.

Voyez l’étude complète ici : The Most Common Dream in Every Country - Morning Life