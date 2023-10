Lévis: des citoyens se mobilisent pour éviter la démolition de l’aréna de Saint-Romuald

Un groupe de citoyens se mobilise pour la sauvegarde de l’ancien aréna de Saint-Romuald, qu’ils veulent sauver de la démolition.

Félyx Émond, résident de Lévis, a fréquenté l’aréna de Saint-Romuald pendant une bonne partie de son enfance et de son adolescence. Plusieurs de ses souvenirs s’y rattachent et il se désole du sort qui est réservé au vieil édifice de la 4e Avenue par la Ville de Lévis. Il estime que la Ville ne doit pas le démolir. «Plusieurs personnes sont très attachées à l’aréna de Saint-Romuald. Qu’ils mettent de l’argent et le rénovent», plaide-t-il.

Lieu de rencontre

«Après la pandémie, on a eu besoin de ressouder les liens entre les citoyens. L’aréna reste un lieu de rencontre. On est aussi bien de le garder», renchérit Rosaire Giguère.

«Je voudrais qu’il reste, ajoute Pierre-Étienne Leclerc, qui a souvent fréquenté l’aréna et qui considère qu’il fait partie de la communauté de Saint-Romuald.

Pour Arlette Paradis, artiste qui a peint les fresques qu’on trouve sur les bâtiments attenants à l’aréna, la démolition serait crève-cœur, d’autant qu’on avait convenu au moment de leur création, en 1992, qu’elles seraient entretenues par la Municipalité.

«C’est un manque de respect pour l’artiste, s’insurge son mari, Jean-Guy Vachon, qui regrette que la Ville ait cessé d’entretenir les tableaux qui dépeignent des sportifs d’une autre époque.

Désuet

Le vétuste aréna de Saint-Romuald avait été fermé en 2015, à la faveur de l’ouverture du Complexe 2 Glaces Honco, construit juste à côté. Le maire Gilles Lehouillier et sa prédécesseure Danielle Roy-Marinelli avaient indiqué qu’il devait être démoli parce que trop désuet et cher à rénover. L’édifice a été construit en 1969. Il s’agit d’un des plus vieux arénas de la région.

Après avoir été fermé puis utilisé pendant trois ans comme garage municipal, il a été rouvert pour les sports afin de combler le manque d’heures de glace occasionné par les rénovations à l’aréna André Lacroix de Lauzon. Lors de notre passage, vendredi, de jeunes hockeyeurs s’activaient sur la patinoire.

Pétition

Félyx Émond est prêt à entreprendre des démarches pour sauvegarder l’aréna, que ce soit le lancement d’une pétition ou des interventions au conseil municipal. Il est convaincu que plusieurs Lévisiens seront de son avis.

En 2013, les coûts de mise aux normes de la vieille bâtisse étaient évalués à 4 millions $ et la facture démolition, à un demi-million pour l’instant.

Lévis n’a pas diffusé d’actualisation de ces coûts. Il n’a pas été possible d’obtenir les réponses de la Ville sur ses intentions au sujet de l’aréna.

Ce qu’ils ont dit

«Il faut que la Ville s’enlève les deux mains dans les poches et fasse quelque chose pour la préservation de l’aréna. On veut avoir la garantie qu’ils ne le jetteront pas à terre.»

-Félyx Émond

«On doit arrêter de jeter et de démolir et il faut protéger la mémoire historique.»

-Rosaire Giguère

«Le parc des arénas à Lévis n’est plus jeune, jeune. Mais on est attachés à ces vieux arénas.»

-Jean-Guy Vachon