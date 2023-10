Lourdement armé, il se suicide dans un parc d’attractions

Un carnage a probablement été évité de peu dans un parc d’attractions du Colorado où un homme lourdement armé et muni d’explosifs a vraisemblablement préféré se donner la mort, plutôt que d’aller de l’avant avec une tuerie.

Des membres du personnel du Glenwood Caverns Adventure Park, situé à Glenwood Springs, ont découvert avec stupeur, samedi matin, le corps d’un homme de 22 ans dans les toilettes des femmes.

«Le suspect était lourdement armé avec un fusil semi-automatique et un pistolet semi-automatique, en plus de plusieurs chargeurs pour chaque arme. Il portait une veste pare-balle et ce qui semble être un casque balistique», a décrit le bureau du shérif de Garfield County, lundi, en ajoutant que le suspect portait aussi des vêtements et emblèmes le faisant ressembler à un membre des forces de l’ordre.

En plus de ces armes, l’homme avait en sa possession des explosifs, sur lui et dans son véhicule. Certains des engins découverts se sont avérés faux, mais d’autres étaient réels, a détaillé le shérif Lou Vallario en conférence de presse.

«Compte tenu de la quantité d’armes, de munitions et d’explosifs trouvés, le suspect pourrait avoir mené une attaque aux proportions dévastatrices sur notre communauté et nos premiers répondants. [...] Nous avons été extrêmement chanceux qu’il n’ait pas été de l’avant avec peu importe quel plan il avait en tête», a souligné le shérif Vallario.

Ce dernier a souligné, médusé, qu’«il y a beaucoup plus de choses que nous ignorons que de choses que nous savons».

Selon toute vraisemblance, le suspect se serait introduit dans le parc d’attractions au cours de la nuit, pendant qu’il n’y avait ni visiteurs ni employés. Or, à un moment au courant de la nuit, l’homme aurait choisi de se suicider dans les toilettes.

Les enquêteurs ont trouvé, sur le mur à ses côtés, l’inscription «je ne suis pas un tueur. Je voulais juste entrer dans les caves.» Ils n’étaient toutefois pas en mesure de confirmer que ces écrits sont bel et bien l’œuvre du suspect.

La découverte du corps du suspect est survenue à peine quelques jours après la tuerie de Lewiston, dans le Maine, où un homme a abattu 18 citoyens avant de s’enlever la vie.