«Même en temps de guerre, il y a des règles»: Joly hausse le ton

Dans un discours qu’elle prononcera à Toronto lundi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, compte rappeler que «même en temps de guerre, il y a des règles», et réitérera l’appel du Canada à une trêve humanitaire.

• À lire aussi: Explosion près d'un hôpital à Gaza: Israël n'est pas responsable, selon Ottawa

• À lire aussi: Aide humanitaire à Gaza: Ottawa rapporte des «signes encourageants»

Dans ses remarques préliminaires obtenues par l’Agence QMI, la ministre fait état d’une «tragédie humaine» à Gaza et dénonce les «attaques des colons extrémistes» en Cisjordanie.

«Comme tous les États, Israël a le droit de se défendre contre les attaques terroristes. Il a l'obligation de le faire conformément au droit international. Car même en temps de crise, il y a des principes. Même en temps de guerre, il y a des règles», souligne-t-elle.

Mme Joly ajoute que 400 Canadiens sont actuellement coincés à Gaza et rappellera en parallèle que sept Canadiens sont morts dans l’attaque du Hamas et que deux autres pourraient toujours être maintenus en otage.

Plus de détails suivront...