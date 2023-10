Meurtre à Stukely-Sud : un homme accusé lundi

Un individu de 47 ans a été accusé, lundi après-midi au palais de justice de Granby, en lien avec la mort de Stéphane Jodoin.

L'homme de 45 ans avait été découvert sans vie dans une maison de Stukely-Sud le 14 octobre.

Mathieu Normandin est accusé de meurtre au deuxième degré.

Deux femmes, Courtney Mentzel-Heath et Pamela Perreault ont aussi comparu sous des accusations de complot dans le but de commettre une infraction criminelle et complicité après les faits.

Les trois accusés seront de retour devant le tribunal lundi prochain.