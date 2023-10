Meurtre d'un enfant palestino-américain aux États-Unis: le suspect maintenu en détention

L'auteur présumé du meurtre d'un enfant palestino-américain de 6 ans aux États-Unis, une semaine après le début du dernier cycle d'hostilités entre Israël et le Hamas, a plaidé lundi non coupable et été maintenu en détention.

L'homme, Joseph Czuba, 71 ans, est accusé d'avoir poignardé ses locataires, Hanan Shaheen, 32 ans, qui a survécu, et son fils, Wadea al-Fayoume, 6 ans, décédé à l'hôpital, le 14 octobre près de Chicago (nord-est).

Il a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation, dont celui de meurtre et de crime motivé par la haine raciale et été maintenu en détention lors d'une audience devant un juge du comté de Wills jusqu'à une prochaine comparution prévue le 8 janvier.

Getty Images via AFP

La mère et son fils «ont été ciblés par le suspect parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens», avait indiqué la police, précisant que le garçon avait reçu 26 coups de couteau.

Lors de l'autopsie, un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 cm a été retiré de l'abdomen de l'enfant.

Le président américain Joe Biden avait condamné le 15 octobre un «acte de haine horrible» qui «n'a pas sa place en Amérique».