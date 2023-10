Mort de Matthew Perry: les conclusions du médecin légiste sont retardées

Le rapport sur la cause du décès de Matthew Perry a été retardé par un coroner.

Selon une déclaration du médecin légiste du comté de Los Angeles relayée par plusieurs médias dimanche, les conclusions sur le décès de l’acteur ne seront pas connues tout de suite, car l’examen doit être «différé». Cela signifie généralement que l’autopsie n’a pas permis de déterminer la cause du décès et qu’une enquête plus approfondie est nécessaire.

La star de Friends a été retrouvée morte à l’âge de 54 ans dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles, selon la police. Aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux et aucun acte criminel n’est suspecté. Un porte-parole du bureau du légiste a confirmé qu’une autopsie avait été réalisée, mais que les résultats sont en attente d’un rapport toxicologique. Le coroner a relevé «d’autres conditions importantes» ayant causé le décès de Matthew Perry qui n’ont pas été révélées publiquement.

Même si le rapport initial indiquait que sa dépouille était prête à être restituée, le dossier est resté ouvert. Les pompiers de Los Angeles ont également partagé les détails de la mort de Matthew Perry dans une déclaration à People.

«Un patient adulte de sexe masculin est décédé avant l’arrivée des premiers secours, a déclaré un porte-parole du Los Angeles Fire Department. Le patient a été retrouvé par une tierce personne qui avait repositionné la victime de façon à ce que sa tête soit hors de l’eau [du jacuzzi]. Les pompiers ont sorti la victime du jacuzzi et ont procédé à une évaluation médicale rapide, constatant qu’il était décédé.»