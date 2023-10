Négos du secteur public: l’offre du gouvernement n’est pas dérisoire, répond Legault

Les syndicats doivent abandonner leur réflexe de réclamer le même pourcentage d’augmentation salariale pour tout le monde, selon François Legault, qui estime que la nouvelle offre du gouvernement aux employés de l’État ne peut pas être qualifiée de «dérisoire».

• À lire aussi: Offre «dérisoire» du Conseil du trésor: la grève semble inévitable pour le Front commun et la FIQ

Dimanche, le gouvernement Legault a mis sur la table des augmentations de salaire de 10,3% en cinq ans pour les 600 000 employés de l’État, à quoi s’ajouteraient des bonifications représentant 3% pour certaines catégories de travailleurs, comme les infirmières qui travaillent la nuit ou la fin de semaine, et un montant forfaitaire pour tous de 1000$ la première année.

Québec soutient ainsi que sa proposition globale passe à 14,8% en cinq ans, alors qu’elle était de 13% dans sa première offre.

Il s’agit d’une «offre importante», a fait valoir le François Legault, en réponse aux syndicats qui ont dit dimanche que la nouvelle proposition du gouvernement est «dérisoire» et «insultante».

C’est sûr que les syndicats aimeraient mieux qu’on donne 14,8% à tout le monde. Mais si on prend le point de vue du patient, par exemple, je pense que ça va être beaucoup plus efficace de cibler les infirmières de nuit, où on a de la misère à combler des postes», a dit le premier ministre en marge d’une annonce à Québec, lundi.

M. Legault a ainsi défendu l’approche de son gouvernement de proposer des «offres différenciées» pour certaines catégories de travailleurs.

«Moi, je pense qu’on est rendu là. On est rendu à dire qu’à certains endroits, il faut donner des offres plus importantes. Mais je comprends qu’il y a une habitude chez les syndicats à demander les mêmes pourcentages d’augmentations pour tous les endroits», a-t-il ajouté.

Inflation

La nouvelle offre du gouvernement demeure loin des revendications des syndicats, qui demandent des augmentations de salaire avoisinant les 20%.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, disait d’ailleurs dimanche que la proposition gouvernementale, même bonifiée, n’approche pas le niveau de l’inflation dans les prochaines années, une prévision contestée par François Legault.

«On prévoit que pour les 5 années de la prochaine convention collective, l’inflation révisée (...) devrait s’élever autour de 12,7%. Ça veut dire qu’en moyenne on offre 2 points de plus que l’inflation», a soutenu le premier ministre lundi.

30% pour les députés

Enfin, M. Legault a soutenu qu’il n’est pas approprié de comparer l’augmentation de salaire de 30% des députés à ce qui est offert aux employés du secteur public.

«Il y avait un rattrapage qui était dû depuis vingt ans (...)», a-t-il fait valoir, en admettant qu’il «n’y a jamais de bon moment pour le faire».