Offensive de recrutement en construction: une formation accélérée payée 750$ par semaine

Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre sur les chantiers, Québec lance une offensive pour former 4000 à 5000 travailleurs de la construction d’ici l’été. Un cours accéléré payé 25$ l’heure en moyenne sera offert pour séduire des aspirants ouvriers, a appris Le Journal.

Après les préposés aux bénéficiaires durant la pandémie, c’est au tour des travailleurs de la construction de bénéficier d’une voie rapide et rémunérée pour le marché du travail.

Le besoin criant de nouvelles écoles, de logements, de CPE, de maisons des aînés et de routes force le gouvernement Legault à recourir à des moyens de recrutement exceptionnels.

Selon nos informations, une formation accélérée de quatre à six mois débutera dès janvier pour cinq métiers de la construction. Le Québec manque cruellement de charpentiers-menuisiers, d’opérateurs de pelle, d’opérateurs d’équipement lourd, de ferblantiers et de frigoristes. Mais attention, les intéressés doivent se décider et s’inscrire d’ici le 15 décembre prochain, nous dit-on.

Le premier ministre annoncera les détails aujourd'hui en conférence de presse. Il sera accompagné pour l'occasion des ministres Bernard Drainville, Jean Boulet et Kateri Champagne Jourdain.

Comme les PAB

Au caucus de rentrée des caquistes début septembre, François Legault n’avait pas caché son intention de s’inspirer des PAB pour diriger massivement des travailleurs vers l’industrie de la construction.

Le premier ministre disait vouloir des résultats rapides sur les chantiers, et qu'une cohorte soit prête pour la prochaine saison estivale.

Durant la pandémie, la formation accélérée visant à former 10 000 préposés était payée 21$ l’heure.

Le cours aux aspirants ouvriers sera rémunéré à hauteur de 25$ l’heure en moyenne, ou 750$ par semaine. Il s’agit là du même salaire qu’un apprenti entrant sur le marché du travail dans l’industrie de la construction. Cette fois, on espère former entre 4000 et 5000 travailleurs.

Bourses à la diplomation

Afin de ne pas siphonner les actuels programmes menant au diplôme d’études professionnelles (DEP) dans les cinq métiers de la construction visés, des bourses à la diplomation allant de 9000$ à 15 000$ seront offertes aux apprentis ouvriers qui débuteront leur formation en novembre, en décembre ou en janvier, selon une source gouvernementale.

Et pour ne pas déshabiller d’autres secteurs névralgiques, comme les métiers de tuyauteur ou d’électricien, Québec devra augmenter les capacités d’accueil des DEP menant à ces spécialités. À l’heure actuelle, il y a une liste d’attente pour accéder à ces deux formations professionnelles.

Cette offensive de recrutement s’ajoute à la réforme de l’industrie de la construction que pilotera le ministre du Travail, Jean Boulet. Ce dernier veut mettre fin aux chasses gardées et permettre que certaines tâches d’une quinzaine de métiers de la construction puissent être partagées, pour réduire les délais et diminuer les coûts.

Quatre formations accélérées menant à une attestation d’études professionnelles (AEP)

Charpentier-menuisier

Opérateur de pelle et opérateur d’équipement lourd

Ferblantier

Frigoriste

Durée: de 4 à 6 mois, dès janvier

Rémunération: 25$ l’heure en moyenne ou 750$ par semaine

Quatre diplômes d’études professionnelles (DEP) donnant droit à une bourse à la diplomation

Charpentier-menuisier

Opérateur de pelle et opérateur d’équipement lourd

Ferblantier

Frigoriste

Durée: jusqu'à 18 mois, commençant en novembre, décembre ou janvier

Bourse à la diplomation: 9000$ à 15 000$