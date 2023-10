Olivier Dion renoue avec la comédie musicale avec un rôle dans la nouvelle mouture de «Don Juan»

Après Hairspray et Les 3 Mousquetaires, Olivier Dion s’apprête à renouer avec la comédie musicale. Le chanteur sera de la nouvelle mouture de Don Juan, où l’Italien Gian Marco Schiaretti et la Québécoise Cindy Daniel succéderont à Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier dans les rôles des amoureux de Séville.

Deux décennies après sa création, Don Juan fait peau neuve pour une toute nouvelle tournée mondiale. Les titres Changer, Seulement l’amour, Du plaisir, Les femmes et autres Seul retentiront à nouveau dans les salles de spectacles, mais dans des formules revampées, en plus d’être portés par une nouvelle distribution.

Cette nouvelle mouture de la comédie musicale permettra ainsi à Olivier Dion de remonter sur scène après un détour vers l’animation de la série L’île de l’amour, le printemps dernier. Il incarnera pour l’occasion Don Carlos, ami et protecteur de Don Juan.

Après avoir interprété le personnage d’Elvira lors de la création du spectacle en 2003, Cindy Daniel assumera désormais les traits de Maria, ingénue et sculptrice tombant sous le charme de Don Juan. Elle sera entourée de Roxane Filion (Isabel), Robert Marien (Don Luis) et Philippe Berghella (Raphaël), qui retrouvera ainsi le personnage qu’il avait créé en 2003.

Un Italien à Séville

C’est l’artiste d’origine italienne Gian Marco Schiaretti qui se glissera dans la peau de Don Juan pour cette nouvelle série de représentations. Habitué aux comédies musicales à grand déploiement, il a tenu les rôles-titres de Casanova et Tarzan en Europe, en plus d’apparaître dans les productions Notre Dame de Paris, Moulin Rouge!, West Side Story et Evita à travers la planète.

Il devait d’ailleurs être la tête d’affiche d’une nouvelle mouture de Don Juan en Russie, en mars 2020; la pandémie a toutefois provoqué le report, puis l’annulation, des représentations.

Créée d’abord sur disque en 2003, Don Juan a fait le saut vers la scène l’année suivante avec une première mondiale organisée au Théâtre St-Denis de Montréal. Le spectacle avait, à l’époque, permis de révéler au public québécois les chanteurs Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier. Au fil des ans, sa distribution a accueilli des artistes tels que Mario Pelchat, Jonathan Roy, Natasha St-Pier, Rita Tabbakh et Étienne Drapeau.